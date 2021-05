Deolane Bezerra utilizó su cuenta personal en Instagram para despedir a su esposo, MC Kevin, quien murió el último domingo, a los 23 años, luego de caer desde la ventana de un hotel en Río de Janeiro donde se hospedaba con su pareja.

La noche anterior había dado un show el último sábado en una discoteca de Barra de Tijuca.

Kevin Nascimento Bueno y Bezerra se habían casado hace sólo dos semanas en una playa de la ciudad mexicana de Tulum.

La esposa de MC Kevin y músicos amigos declararon este lunes en la comisaría y en principio está descarta la hipótesis de suicidio, según el canal de noticias GloboNews.

"Y ese día me hablaste al oído, la vida es ahora hasta que la muerte nos separe, y estoy bastante segura de que es no nos separemos. No nos importaba nada ni nadie, ser felices era nuestro objetivo, mientras nos reíamos de las críticas", comenzó el posteo.

Luego habló sobre la boda celebrada a fines del mes pasado y lo que ambos planearon para el futuro. "¿Cómo vivimos todo tan rápido, verdad? Repasamos todo, teníamos prisa por ser felices, tu destino estaba marcado. Te fuiste y tomaste un pedazo de mí, siempre fuiste tan increíble, apareces de nuevo y dices , Me olvidé de la vida, me desperté. No me dejes, esperé 33 años para ser feliz y me abandonaste? ¡No es justo que te vayas así! ¡No lo es! ¡No lo es! Mi amor ", agregó la viuda.