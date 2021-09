Sebastián González es uno de esos ejemplos donde queda plasmado que hay que luchar por los sueños. Por más trillado que suene, en el vimos que si perseveras, triunfarás. El hombre uruguayo de 34 años hoy es una estrella de la comedia, tiene más de 45 mil seguidores en las redes y sus shows de humor son virales ¿Cómo empezó? Entreteniendo a la gente en los semáforos.

"Hazte de abajo" es otra de las frases trilladas que en el vemos que es real. Todo comenzó cuando un día se decidió por salir a la calle y sacarle aunque sea una sonrisa a quien estuviera encarando un trabajo que no le guste, o tenga un día cruzado. El semáforo era el momento ideal. Cuando daba la luz roja comenzaba su show, y así vio que su talento tenía repercusión.

Sebastián vive en Montevideo y suele grabar situaciones cotidianas donde es protagonista. Tiene un canal de Youtube llamado "Sebastandup", la impronta que lleva en todas las redes, donde publica su contenido. Además ofrece sus servicios a todo evento o fiesta que quiera tener un show de humor de calidad.

“Se me ocurrió intentar decir algo divertido porque me pone mal pensar en la gente que trabaja de algo que no le gusta”, explicó en diálogo con TN. El comediante recordó que en uno de los primeros videos “que se viralizó mucho”, usó la canción “A mover el bum bum”, de la Mona Jiménez, y superó los tres millones de reproducciones. “Con ese me pasó que creyeron que era cordobés, y ahora tengo un montón de invitaciones para viajar a esa provincia argentina cuando se pueda”, aseguró.

Si bien al principio fue "El loco del peaje", donde se filmaba en sus viajes alocados, luego se dio cuenta de que la clave del éxito no estaba ahí: “Sin darme cuenta empecé a hablar con el de al lado en los semáforos, me sorprendió la buena onda de la gente y ahí pensé en ser `el loco del semáforo´”.

Hoy vive compartiendo la divertida reacción de los desconocidos con los que se cruza en el semáforo, y a los que a veces invita también a jugar al piedra, papel o tijera. “Lo que pasa es lo que se ve, no se me enojó nadie nunca. Solo una vez un taxista me respondió mal, pero el uruguayo no es gris”, dijo. Sebastián logró tener 220.700 seguidores en TikTok y día a día va por mas. "A veces publico algo y no me doy cuenta de la magnitud que puede generar", concluyó.