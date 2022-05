Hace algunos meses se dio a conocer que el actor de Hollywood, Bruce Willis, dejó de trabajar sorpresivamente porque sufre de la enfermedad de afasia. Si bien la familia lo acompaña en el proceso, por primera vez se sabe que opina su mujer y su testimonio es realmente conmovedor porque destaca lo triste que es ver como su pareja se va deteriorando.

La patología que aqueja al hombre no es muy renombrada en los medios porque es relativamente nueva. Se sabe que es un trastorno que afecta sobre todo la actividad cerebral y debido a esto el paciente se ve incapacitado o con una gran dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica. Su origen se debe principalmente a una lesión en el cerebro que podría ser producida por un ACV o por un tumor en dicha área.

En marzo, cuando se confirmó el terrible diagnóstico, Rumer, Scout y Tallulah Willis, su exmujer, Demi Moore y su actual cónyuge, Emma Heming, asumieron el papel de protectoras del ex "Duro de Matar" y se mostraron con fe y esperanza acerca de su estado de salud, sin embargo, al pasar las semanas se comenzó a notar aún más el avance del padecimiento.

Recientemente, en el portal The Bump publicaron una entrevista que tuvieron con la ex modelo y empresaria de 43 años, Heming. Allí, la mujer abrió su corazón y contó la triste realidad de la pareja, pero sobre todo habló de lo que siente ante esta inesperada y delicada situación. La nota comienza diciendo que el diagnóstico de su marido ha cambiado las cosas en su casa por completo.

La mujer admitió que la responsabilidad ante el caso es mucha y aseguró que ninguno se esperaba que la enfermedad avanzara tan rápido. Al sentirse sobrepasada de las obligaciones con su marido y sus hijas, Emma Heming, comentó que ha comenzado a padecer distintos problemas de salud relacionados con el cansancio.

"Pongo las necesidades de mi familia por encima de las mías, lo que he descubierto que no me convierte precisamente en una heroína. La cantidad de cuidados para todo el mundo en mi casa han pasado factura a mi salud mental y bienestar general, lo cual no ayuda a nadie", explicó la empresaria.

Es importante destacar que la pareja tiene dos niñas muy chicas que aún necesitan de la atención de ambos. Mabel Ray tiene diez años y Evelyn Penn cumplió ocho, por eso los padres se propusieron tenerlas activas para generar recuerdos de todos unidos . "Mis hijas traen tanto amor, risas y vida en nuestro hogar… Siempre hemos querido crear recuerdos, pasar tiempo juntos. El tiempo es algo muy precioso", mencionó la mujer al respecto.

Luego de que Heming se sintiera muy mal anímicamente, decidió que lo mejor era tomarse algunas horas del día para hacer cosas para su bienestar y en relación con su trabajo. En apoyo a esta medida, las tres hijas mayores del actor: Rumer, Scout y Tallulah como de Demi Moore se turnan para cuidar de Bruce.

