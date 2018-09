El papa Francisco llamó este domingo, durante el Angelus, a examinarse a sí mismo antes de juzgar a los demás.

"En vez de juzgar a los otros, debemos examinarnos nosotros y cortar sin compromisos todo lo que puede escandalizar a las personas más débiles en la fe", remarcó Francisco ante los fieles en el Vaticano.

Es necesario superar "las categorías de 'amigo/enemigo', 'nosotros/ellos', 'quien está dentro/quien está fuera', 'mío/tuyo' y andar más allá, abrir el corazón para poder reconocer su presencia y la acción de Dios en ámbitos insólitos e imprevisibles y en personas que no forman parte de nuestro entorno", instó el pontífice.

Jesús es "libre" y "no está limitado a alguna frontera o por algún recinto y nos quiere educar en esta libertad interior", agregó el Papa. "De buena fe, con celo, se quisiera proteger la autenticidad de una cierta experiencia" pero "al mismo tiempo hay temor de la 'competencia' y esto es feo: esto no va bien porque 'no es de los nuestros'. Es una forma de autoreferencia", dijo Francisco.

Agregó que ahí "está la raíz del proselitismo y la Iglesia, decía el papa Benedicto, no crece por proselitismo sino por la atracción, o sea con el testimonio", concluyó el Papa.