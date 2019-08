Un enfermero jugó con la vagina de un paciente con discapacidad intelectual para hacer reír a sus compañeros en el hospital Royal Gwent de Gran Bretaña. El hombre utilizó los genitales como títere y "los hizo hablar".

"Separó sus labios y dijo 'Hola, mi nombre es...", reveló el comité que investigó al enfermero William Kennedy, de 58 años.

El hecho ocurrió en un centro de cuidados especiales en septiembre de 2017, pero salió a la luz recientemente. Kennedy aseguró que el hecho fue sacado de contexto y que "no fue para tanto". "Justificó y minimizó la ofensa, dijo que no había sido para tanto ya que no había una intención sexual debido a su propia orientación sexual", dice la investigación.

Además, el enfermero detalló que el episodio ocurrió porque "olvidó tomar su medicación" e incluso intentó culpar a sus compañeros de lo sucedido.

Kennedy tuvo que hacer trabajo comunitario por maltratar a la paciente, quien tenía una discapacidad intelectual.