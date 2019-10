Por Fedra Abagianos

Estallido, saqueos, represión y toque de queda. Desde el viernes Chile vive una explosión social que pone en jaque a la dirección política que no reacciona ante los manifestantes más que con violencia. Cada vez más muertos, más detenidos y más represión en un contexto que comenzó con la suba de un boleto pero que destapó las desigualdades de un modelo neoliberal que no supo ser equitativo y perjudicó a las clase baja y a la media. Cuatro días de furia social e incertidumbre en las calles.

Tanto la frase del ministro de economía Andrés Fontaine sobre sugerirle a los chilenos que se levanten más más temprano para que el boleto del metro les salga más barato como la del presidente Sebastián Piñera de "Estamos en guerra", lejos de calmar las aguas las agitó.

"El origen de esto es raro y nadie lo previó. Fue un estallido sorpresivo. Comenzó con la suba del precio del metro pero esa fue la punta del iceberg de una serie de cosas que pasaron y que fueron gatillando y que terminó el día viernes cuando se cerró el metro con las 7 lineas que dan servicio a 3 millones de personas. La gente no podía volver de su trabajo, porque no había micros tampoco, y eso generó un caos gigantesco. Algunos se aprovecharon y fueron a saquear. En ese caos Piñera decidió un estado de emergencia en lugar de hacerse cargo de un tema que es social", le explicó a Crónica Marco Silva, periodista y conductor chileno de Radio Oasis.

"Piñera anunció que está en guerra con algo que no sabemos muy bien qué es y sólo responde con la fuerza policial y más represión y no se hace cargo del verdadero malestar que hay detrás y que se debe solucionar con acciones políticas", expresó Silva

Para el periodista y conductor chileno, hay un increscendo en la situación social que atraviesa hoy su país. "Hay más muertos, más heridos y más detenidos además de un toque de queda con militares en las calles. En 30 años de democracia no hay registro histórico en democracia de una situación así, nunca había pasado a este nivel, nunca", aseguró.

"El último recuerdo de esto es la dictadura, es Pinochet. Es muy terrible lo que está pasando. Esto puede ser gatillado por un montón de cosas pero básicamente es un abuso sistemático de varios frentes. Hay gente muy oprimida, con mucha desigualdad social, con mucha indiferencia, y es mucha la separación de la elite que gobierna con los problemas reales de la gente", denunció el periodista.

Para el periodista, el comentario que hizo el ministro de economía sobre decirle a los trabajadores que se levanten más temprano, fue "dramático", fue "una burla" y da cuenta de "la indolencia" sobre la gente que pasa dos o tres horas arriba de un colectivo para ir a trabajar.

"No sabemos cómo va a solucionarse esta crisis en los próximos días porque la cosa va día a día. La salida debería ser política pero Piñera no está actuando en ese frente, está tratando de solucionar el tema con orden y seguridad. El problema es que siguen los saqueos, y no se entiende si se les reprime como siguen los saqueos, la incertidumbre es demasiado grande", analizó Silva.

Según el periodista de Radio Oasis, el problema es que el modelo de crecimiento chileno es neoliberal y está basado en "una serie de inequidades", en "una serie de chorreos económicos", en "muchos créditos" y en "mucha gente que debe". "Eso genera una presión social muy potente porque hay mucho abandono de los problemas reales y eso hace que la cosa estalle con una mecha corta como fue la subida del pasaje. Es la punta del iceberg de una serie de medidas sociales que Chile no se ha hecho cargo", concluyó Silva.