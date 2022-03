El reconocido y amado actor de Hollywood Robert De Niro, junto a su pareja, Tiffany Chen, probó la comida preparada por un grupo de chefs selectos, entre los que se encontraba el catalogado como el mejor del mundo: Mauro Colagreco. El evento, que tenía la intención de brindarle buenos platos en honor al actor de El Padrino 2, se llamó Madrid Fusión y fue realizado por "Foodie" en la capital española.

La degustación de platos del vigésimo aniversario del evento estaba conformada por un "menú impagable", que contaba de varios pasos (16, específicamente). La comida fue elaborada por Colagreco y por los cocineros de la elite mundial, como es el caso de Martín Berasategui, Juan Roca, Carles Tejedor y Quique Dacosta.

"Durante más de tres horas Robert De Niro disfruto del "Menú Impagable" en la suite real del Mandarín Oriental Ritz de Madrid, comentaron desde la página oficial del evento en Instagram.

El primer paso del menú consistió en un jamón ibérico de bellota y queso Olavidía, luego la ronda de comida continuó con salazones en atmósfera salina y rodaja de tomate seco, contesa de espárragos blancos y trufa, milhojas caramelizado de anguila ahumada, y fresas con nata y erizo.

Gambas rojas de Dénia hervida en agua de mar y anguilas ahumadas con guisantes, lágrima y chicharrón de soja y tacos de merluza con kokotxas, emulsión de café y escamas de pimentón, fueron los platos principales que probó el actor de Taxi Driver.

A la hora de los postres, De Niro degustó un plato llamado "Naranjo en flor" y el "Postre Láctico", hecho con dulce de leche con helado de leche de oveja, espuma de cuajada de oveja, yogur de oveja y nube a cargo de Joan Roca.

En tanto, actor de "El Irlandés", el sorprendido por el servicio, dejó una contundente crítica y comentario: "Esto no es una comida. Es algo increíble que recomendaría a cualquiera que tuviera a la posibilidad de vivirlo".

Desde Madrid Fusión aseguraron que “De Niro cautivó a los cinco grandes chefs con su interés por la gastronomía y su cercanía”.

¿Quién es Mauro Colagreco?

Mauro Colagreco es un chef argentino que ganó tres estrellas Michelin por la labor que realiza en su restaurante mediterráneo, llamado Mirasur, en Mentón, Francia. En Argentina tiene varios restaurantes de nombre "Carne", ubicados en Buenos Aires, La Plata, Olivos y Mendoza.

En 2019, Mirazur fue premiado por The S. Pellegrino The World's 50 Best Restaurants y fue elegido como el mejor restaurante del mundo.