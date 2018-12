El papa Francisco envió este domingo, víspera de Navidad, un saludo especial "a todos aquellos que están lejos de sus familiares y de su tierra", durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro.



Con anterioridad, Su Santidad había visitado al pontífice emérito Benedicto XVI en la residencia donde se aloja, la Mater Ecclesiae, ubicada en los Jardines Vaticanos, para felicitarlo por las fiestasE. Recordemos que durante esta jornada Francisco celebrará la Misa del Gallo, en la Basílica Vaticana a las 21.30, hora de Roma.



Durante el rezo del Ángelus, el Papa señaló que "mi pensamiento va hoy a las familias que en estos días se reúnen y quien vive lejos de sus parientes vuelva a casa, los hermanos intentan encontrarse. En Navidad es bonito estar en familia". Pero, agregó, "muchas personas no tienen esta posibilidad, por varios motivos, y hoy quiero dirigirme a todos aquellos que están lejos de sus familias y de su tierra".



A ellos les dijo: "El Padre celeste no os abandona" y señaló que si son cristianos espera que encuentren en la Iglesia "una verdadera familia, donde experimentar el calor del amor fraterno".



También en el Ángelus, el Papa pidió que "la Virgen María nos obtenga la gracia de vivir una Navidad extrovertida: que en el centro no esté nuestro ‘yo’, sino el Tú de Jesús y el tú de nuestros hermanos y hermanas, especialmente los que necesitan una mano".

"María, es bienaventurada porque ha creído: el encuentro con Dios es fruto de la fe. Zacarías, en cambio, que no creyó, se quedó sordo y mudo, para crecer en la fe durante el largo silencio: sin fe nos quedamos inevitablemente sordos ante la voz consoladora de Dios; y nos quedamos incapaces de pronunciar palabras de consuelo y esperanza para nuestros hermanos y hermanas", lo dijo el Sumo Pontífice en su alocución antes de rezar la oración mariana del Ángelus del IV Domingo de Adviento.



Comentando la liturgia del 23 de diciembre, el Pontífice dijo que, en este IV Domingo de Adviento se pone en primer plano la figura de María, la Virgen Madre, a la espera de dar a luz a Jesús, el Salvador del mundo, como modelo de fe y de caridad.



Visita a Ratzinger



El Vaticano informó que el Papa se acercó a la residencia en la tarde del viernes último para conversar con Joseph Ratzinger, de 91 años. Es habitual que Jorge Bergoglio visite a su predecesor, que vive en esta residencia desde su renuncia en febrero de 2013, para felicitarlo en fechas señaladas para la Iglesia Católica, como la Navidad o la Semana Santa. Francisco también recibió a los empleados del Vaticano con ocasión de los saludos natalicios y los animó a ayudar a los demás y a huir de las habladurías.