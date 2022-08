Las chances de sacar un billete ganador en la lotería ya son suficientemente bajas, pero las probabilidades de que tu perro se coma el ticket del premio son todavía menores. Aun así, eso fue exactamente lo que le pasó a una afortunada pareja estadounidense que tiene como mascota a dos traviesos caninos.

Según compartió en su blog oficial, la Lotería de Oregón recibió esta semana una carta con un billete roto y una foto de dos perros. Nathan y Rachael Lamet, una pareja ori la ciudad de Salem, enviaron el boleto dañado a la Lotería con una nota y una foto de sus dos Alaskan Klee Kias, "Apple" y "Jack".

En la nota, los concursantes del sorteo explicaron que los dos canes, que tienen bajo su cuidado desde que eran cachorros, decidieron hacer pedazos el billete de lotería que compraron esa semana. "Por alguna razón, dejamos el boleto en el sillón y decidieron que estaba delicioso", dijo Rachel Lamet. "Me acosté y cuando me desperté estaba comido hasta el punto de que pensé que no se podía revisar", agregó.

La esposa ya estaba lista para tirar el billete arruinado a la basura, pero su pareja la convenció de intentar reclamar con la Lotería para al menos verificar si habían resultado ganadores. "Mi esposo pensó que era divertido y que alguien podría reírse al menos. Dijo que seguro que es un ganador", contó la mujer.

Los perros destrozaron el billete ganador.

El personal de la Lotería de Oregón quedó fascinado con la historia de los Lamet, y decidieron ponerse manos a la obra para verificar su billete. La lotería recogió todas las piezas del boleto y pudo volver a armar el boleto, y pronto se dio cuenta de que Nathan tenía razón. El "delicioso" Pharaoh's Gold Crossword de $3 resultó salir ganador de un premio de $8 dólares.

Cuando los Lamet se enteraron de que habían ganado y les enviaron el cheque por correo, no podían creer que en realidad era un boleto ganador. "Eso es demasiado gracioso", dijo Rachael, quien aseguró a la lotería que estarán reinvirtiendo su pequeña ganancia en sus compañeros caninos. "Definitivamente estaremos comprando más juguetes para masticar, pasan por muchos. Los amamos, pero a veces están locos".

El hecho ocurrió el pasado jueves en el Wyndham Village Shopping Centre, un centro comercial ubicado en Melbourne, Australia. La mujer se encontraba de paseo junto a su marido y a su hija y decidió participar del sorteo de Powerball, lo que no sabía es que terminaría ganando 20 millones de dólares.

"Mi esposo me dijo, 'no pierdas el tiempo, nunca vamos a ganar'", aseguró la mujer y luego relató que optó por una nueva estrategia para seleccionar los números que resultaron ganadores.

"Yo decidí mezclar las cosas, y en lugar de apostar a mis tres o cuatro juegos usuales, decidí optar por el Powerhit con números especiales que significaban mucho para mí", explicó. El PowerHit es una entrada especial que incrementa las probabilidades de ganar. Los números ganadores fueron: 30, 23, 9, 22, 5, 28 y 18, y el número importante de Powerball resultó ser el 3.

"Mi esposo no creía la noticia de que ganamos, y bromeando me decía, 'oh, ¡no seas estúpida!'. Pero luego solo me dijo, 'oh wow, ¿es real?'", reveló. "Supongo que probé que estaba incorrecto", añadió la residente de Melbourne.