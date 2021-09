Todas las tardes, Iván de Pineda conduce uno de los programas más exitosos de Telefe: Pasapalabra. En el viejo continente, ocurre lo mismo con el mismo formato, a cargo de Roberto Leal. El fanatismo es tan grande que se calcula que diariamente tiene alrededor de 2 millones de espectadores.

Con tanta gente mirándola en vivo, Sofía Álvarezrespondió las 25 preguntas correctamente y consiguió llevarse el pozo del Rosco que estaba en 466.000 euros. Todo ocurrió este lunes, cuando la mujer, una médica oriunda de Bilbao, se enfrentaba al juego final por 62da vez.

Llegó a esta instancia con 140 segundos, mientras que su oponente arrancó con 158. Marco Antonio respondió dos definiciones y pasó, mientras que ella metió siete respuestas al hilo antes de devolverle el turno. El juego siguió como es usual hasta que alcanzó su punto de máxima tensión, los dos concursantes estaban con 24 aciertos, solo les restaba uno más para alzarse con el dinero.

El apasionante final de Pasapalabra España

Pero esto no extrañó al público ya que ambos se han caracterizado por ser tan buenos jugadores que incluso en el programa anterior ambos se quedaron en la misma instancia. Finalmente, Sofía aseguró que creía que la respuesta que tenía no era la correcta. "Me caigo muerta si me llevo 466.000 euros. Voy a soltar lo que tengo, que no va a ser, pero va", anunció.

Con 21 segundos todavía en el marcador, solo tenía que responder: "Con la H, apellido del compositor autor de la banda sonora de la película El hombre que vendió su alma”. Ella se arriesgó y respondió "Herrmann". Roberto dejó pasar unos interminables segundos para generar tensión y finalmente se la dio por correcta en medio de un alborotado estudio.

"Le quiero dar las gracias a él por todo lo que me ha acompañado [el otro concursante con quien compartió más de 50 programas], por lo que me ha hecho estudiar, porque desde que vino él estudio el doble. Ha sido la experiencia de mi vida. Me habeis encantado todos y los recordaré siempre", expresó la campeona.

Pasapalabra con reglas diferentes

El formato español tiene algunas reglas diferentes al argentino. Hay dos cambios principales. Por un lado, allá, quien pierde en el Roso, tiene la posibilidad de volver al otro día y enfrentarse a la "silla azul". Se trata de la prueba con la que empieza el programa en el que se miden el eliminado del día anterior y un nuevo aspirante. Ambos se enfrentan en una ronda de 15 preguntas y quien gana, toma su lugar en el puesto de retador. En algún momento se implementó en la Argentina pero no funcionó y desde la producción decidieron volver al sistema anterior.

En este caso, Silvina había ganado en 26 ocasiones, empatado otras 18 veces y superó 18 sillas azules. La gran mayoría de las veces (en 52 ocasiones) se enfrentó en el juego final a Marco Antonio quien ahora quedó eliminado.

Esa es otra de las diferencias. En Argentina, si un concursante gana el rosco, el otro vuelve al otro día y se sienta en la silla del campeón. En España, queda automáticamente eliminado y no tiene derecho a sentarse en la "silla azul". Es por ello que los televidentes españoles se lamentan en las redes ya que Marco Antonio ha demostrado mucho conocimiento.