El presidente interino de Venezuela designado por el parlamento, Juan Guaidó, afirmó que el mandatario Nicolás Maduro "perdió", está "derrotado" y "queda muy poco" para que abandone el gobierno.



"Ya Maduro perdió, está derrotado; hace meses que no hay ningún anuncio formal de gobierno, que no inaugura ninguna obra, y no lo va a hacer porque no tiene dinero", dijo Guaidó en una entrevista publicada hoy por el diario caraqueño El Nacional.



El titular de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) sostuvo que el gobierno chavista "no recibe préstamos y no tiene relaciones bilaterales más allá de Rusia, China o Turquía" y que Maduro "no gobierna, no tiene cómo", y por lo tanto solo "subsiste, resiste".



"Yo creo que queda muy poco" tiempo para que Maduro deje el gobierno, subrayó Guaidó, quien sin embargo admitió que aún no pudo conquistar la confianza de los militares -principal sostén interno del régimen chavista- y de los empleados estatales civiles.



"¿Qué nos falta??, se preguntó Guaidó, y respondió: "primero, los empleados públicos, que siguen controlados por el régimen, a veces por miedo, por temor a perder el sueldo que no alcanza para nada, y segundo, los militares, que también por miedo o por no tener claridad de lo que viene no han terminado de dar el paso?.



El mandatario encargado vaticinó que la protesta que convocó para el miércoles será "histórica" y "una de las más grandes" en la historia del país, porque "toda Venezuela se va a movilizar exigiendo el cese de la usurpación" y así comenzará "una fase definitiva en este proceso en el que los empleados públicos y las fuerzas armadas juegan un papel primordial".



Guaidó no se presentó el pasado domingo ante decenas de miles de simpatizantes que lo esperaban en Barquisimeto, capital del estado Lara, debido a un "hostigamiento inusual" del chavismo que llevó a sus colaboradores a recomendarle el regreso a Caracas para preservar su seguridad, según el diputado Freddy Superlano.



"Hoy la dictadura bloqueó caminos, no nos permitió llegar a Barquisimeto; trataron de detenernos, trataron de hostigarnos, pero no se preocupen, estamos bien y seguimos adelante convocando (para) el 1 de mayo", dijo Guaidó anoche, en un video dirigido a los habitantes de esa ciudad.