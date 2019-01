El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, parlamento), Juan Guaidó, agradeció a España, Alemania y Francia por sus "palabras y compromiso" frente a la crisis venezolana.



El mensaje llega después de que los países europeos manifestaran esta mañana que apoyaban la convocatoria a elecciones en Venezuela y que si en 8 días no eran anunciadas iban a reconocer a Guaidó como presidente interino.



"Se sigue avanzando en la Unión Europea para el reconocimiento y apoyo pleno de nuestra lucha legítima y constitucional. Agradecemos las palabras y el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez", dijo Guaidó en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.



Asimismo, saludó la posición del presidente francés, Emmanuel Macron, quien señaló es un "compromiso con la lucha pacífica" que, aseguró, han emprendido los opositores "de la mano de todo el pueblo de Venezuela" para "lograr un Gobierno de transición y tener elecciones libres".



Mientras que en un último mensaje en Twitter, agradeció al Gobierno alemán "por su compromiso con el pueblo venezolano".



El anuncio coordinado de los tres gobiernos europeos llega después de una semana en la que la UE no pudo conseguir una postura común sobre el asunto.



El Gobierno español había propuesto el pasado viernes a la Bruselas que fijara un plazo concreto para que el presidente, Nicolás Maduro, convoque a elecciones libres y, en caso de no cumplirse esta condición, reconociera a Guaidó como presidente interino.



Al conocerse la propuesta, Maduro acusó a Sánchez de "repetir el guión" del ex jefe del Ejecutivo español José María Aznar "apoyando el golpe de Estado de 2002", en referencia a la breve separación no constitucional del poder que sufrió entonces el fallecido Hugo Chávez.



La crisis estalló esta semana en Venezuela, cuando Guaidó fue proclamado "presidente encargado" por parlamento y acusó a Maduro de "usurpar" el poder.



El líder chavista se impuso con holgura en los comicios de mayo de 2017 en los que el grueso de la oposición no participó por considerarlos fraudulentos y juró hace 16 días ante el Tribunal Supremo.