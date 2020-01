El presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) de Venezuela, Juan Guaidó, resaltó este lunes la posición expresada por el gobierno de la Argentina con respecto a la situación generada el último domingo tras su reelección por la mayoría de los diputados y la designación simultánea, por parte del chavismo y sus aliados, de otro legislador para sucederlo.



"Agradecemos a todos los países, al Grupo de Lima, a la Unión Europea, por su apoyo; destaco la posición de la Argentina, que señaló claramente el atropello contra el parlamento venezolano", dijo Guaidó en rueda de prensa, según los diarios El Pitazo y Tal Cual.



El gobierno del presidente Alberto Férnández sostuvo que lo ocurrido el último domingo en Venezuela "resulta un nuevo obstáculo para el pleno funcionamiento del estado de derecho, condición esencial para permitir encaminar una salida transparente" a la crisis del país caribeño.

.

En un comunicado emitido por la Cancillería, agregó que "resultan inadmisibles para la convivencia democrática los actos de hostigamiento padecidos por diputados, periodistas y miembros del cuerpo diplomático" a los que se impidió ingresar a la sede de la AN para la elección de sus autoridades.



La AN quedó ayer inmersa en una confusa situación luego de que el chavismo y sus aliados designaran presidente del cuerpo a Luis Parra -un antiguo opositor involucrado en un reciente escándalo de sobornos- en una cuestionada sesión a la que tropas militares impidieron el ingreso de la mayoría opositora que se proponía reelegir a Guaidó.



La designación y el juramento de las nuevas autoridades se realizó "en una sesión sin quórum, debate ni votación", según el diario Tal Cual, en la que además de Parra fueron investidos Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega como primero y segundo vicepresidentes, respectivamente.



Sin embargo, horas después los legisladores de la mayoría opositora se reunieron para sesionar en instalaciones del diario caraqueño El Nacional, con quórum, según afirmó el segundo vicepresidente saliente de la AN, Stalin González.



Entonces, luego de una votación nominal televisada en directo, y con 100 votos -por encima de los 84 requeridos-, Guaidó fue reelecto presidente de la AN y mandatario interino de la república, y Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia fueron designados primero y segundo vicepresidentes del cuerpo, para suceder a Édgar Zambrano y a González.