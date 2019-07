El gobierno interino designado por el parlamento de Venezuela pidió hoy a Estados Unidos "intensificar la presión" sobre el régimen de Nicolás Maduro y "aumentar los aportes para atender a los migrantes y refugiados venezolanos en la región", informaron fuentes diplomáticas.

Lo hizo la representante diplomática del gobierno de Juan Guaidó ante la Argentina, Elisa Trotta, durante una reunión que mantuvo esta tarde en Buenos Aires con la subsecretaria para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado norteamericano, Kimberly Breier.

Trotta hizo esa gestión horas después de que trascendiera que la Casa Blanca resolvió entregar 41,9 millones de dólares en concepto de ayuda al gobierno de Guaidó para que pueda solventar sus gastos.

"La única solución sustentable es el cese de la usurpación y por eso pedimos más presión al respecto, pero mientras eso se logra debemos atender la crisis migratoria que impacta a la región con el desplazamiento forzado de más de cuatro millones de venezolanos", afirmó Trotta en un comunicado divulgado esta noche.

La embajadora agradeció el apoyo de Estados Unidos, al que definió como "un aliado fundamental de la causa por la democracia en Venezuela, al igual que lo ha sido la Argentina, país que ha mantenido una política de puertas abiertas para los migrantes venezolanos".

Del encuentro participaron también el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Edward Prado, así como representantes del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) e instituciones de venezolanos radicados en la Argentina.

Trotta y Breier, que ya se habían encontrado el 10 de mayo pasado, se reunieron como parte de la agenda que la norteamericana lleva adelante en la región y que la hará formar parte de la gira que el secretario de Estado, Mike Pompeo, iniciará el viernes en la Argentina y lo llevará también a Ecuador, México y El Salvador.

Más temprano, la prensa estadounidense reveló que la Casa Blanca planea entregar 41,9 millones de dólares al gobierno de Guaidó.

La ayuda se canalizará a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés), según un memorando que la Casa Blanca remitió al Congreso con fecha del jueves pasado y que fue revelado por el diario Los Ángeles Times.

Los fondos pertenecen a una partida que estaba asignada para ayudar a Guatemala y Honduras, y la decisión de reorientarlos se adoptó "en respuesta a una crisis exigente que involucra el interés nacional", según el documento filtrado.

Ese dinero será dedicado a "pagar salarios, pasajes aéreos, capacitación en buen gobierno, propaganda, asistencia técnica para la celebración de elecciones y otros proyectos de construcción de la democracia", dice el memo.

Estados Unidos encabeza el respaldo internacional que cerca de 60 países manifestaron al gobierno interino de Venezuela, nombrado a partir del desconocimiento del mandato iniciado en enero pasado por Maduro, por entender que surgió de elecciones irregulares.

Como consecuencia, la Asamblea Nacional (AN), el parlamento unicameral que es el único de los poderes públicos de Venezuela que no controla el chavismo, designó a su presidente, Guaidó, como mandatario encargado, pero no tiene acceso a fondos públicos.