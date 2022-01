La década de 1970 mostró a la ciudad de Nueva York como una de las más violentas del mundo, ya que los robos, violaciones y asesinatos eran tristemente célebres en las páginas policiales de los diarios estadounidenses.

Entre ese mundo de muerte sobresalió la figura de David Berkowitz (llamado inicialmente como Richard David Falco), quien se ganó el mote de "Hijo de Sam" o "El asesino del calibre 44" por haber asesinado a 6 personas entre 1976 y 1977, además de dejar varios heridos en sus ataques.

Nacido en 1953 en la zona de Brooklyn, fue entregado en adopción por su madre (Betty Broder) y su padre (Tony Falco) a una pareja de judíos del Bronx (Perla y Nathan Berkowitz), quienes eran teníanuna ferretería en aquel sitio.

Berkowitz demostró problemas de joven (Archivo).

De pequeño mostró poco interés por el estudio y comenzó a meterse en el mundo de los hurtos e incendios. En 1971 se unió al Ejército estadounidense y sirvió en su país y en Corea del Sur, pero tres años más tarde fue dado de baja sin honores. Al regresar a Nueva York se encontró con su madre biológica, quien le contó finalmente la verdad sobre su nacimiento, situación que más tarde los peritos policiales confirmaron que desequilibraron emocionalmente a Berkowitz.

David Berkowitz se alistó al ejército en 1971 (Archivo).

En la Navidad de 1975 comenzaron los ataques de este criminal, aunque sin dejar víctimas fatales. Apuñaló a dos jóvenes (Michelle Forman y una desconocida que sobrevivieron) y meses más tarde, le disparó a Donna Lauria (18) y a Jody Valenti (19), quienes estaban en un coche en la zona del Bronx. Como resultado del ataque, la primera murió y la segunda sobrevivió y brindó datos a la policía sobre lo ocurrido.

David Berkowitz: misma arma asesina

Cabe destacar, que Berkowitz siempre disparó con el mismo revólver, un Bulldog.44, que tenía capacidad para cinco disparos a corta distancia. En octubre de 1976, un hecho similar tuvo lugar en la zona residencial de Queens, donde Carl Denaro (25) y Rosemary Keenan (28) estaban estacionados y de pronto, el criminal los baleó pero las víctimas lograron escapar, aunque Denaro sufrió un impacto en la cabeza y necesitó una placa de metal para reemplazar la parte del cráneo que había perdido.

Las víctimas de David Berkowitz (Archivo).

Tras estos casos, la policía estadounidense logró establecer que el arma utilizada fue la misma y que el modus operandi del atacante era el mismo: es decir, buscar lugares con poca gente y dispararle a mujeres de pelo oscuro y largo, aunque Denaro era hombre pero tenía el pelo largo y esto pudo confundirlo con una mujer en la noche.

Las muertes tuvieron lugar en la década de 1970 (Archivo).

A finales de noviembre de ese año, las víctimas de turno fueron Donna DeMasi (16) y Joanne Lomino (18), quienes fueron acribilladas a balazos por el sujeto, quedaron en grave estado pero no murieron. En la madrugada del 30 de enero de 1977, Christine Freund (26) y John Diel (30) estaban sentados en un coche tras ver la película "Rocky", cuando fueron abordados por el matador que les disparó causando la muerte de la mujer y heridas al hombre.

Una de las cartas que el criminal envió a la prensa (Archivo).

En marzo de ese año, la estudiante de la Universidad de Columbia, Virginia Voskerichian (19) recibió un disparo en la cara que le causó la muerte, a pesar de intentar protegerse. Lo curioso, es que este ataque se produjo a una cuadra donde otra de las víctimas había fallecido.

Otras víctimas

En abril de 1977, Alexander Esau (20) y Valentina Suriani (18) también estaban sentados en un coche en la zona del Bronx, a cuadras de otro de los crímenes, cuando el atacante mató a ambos con la misma arma que utilizó en todos sus hechos. Cuando todo parecía indicar que se trataba de otras muertes más, el asesino dejó una carta para la policía en la cual decía "No estoy profundamente dolido porque me llamen odiador de mujeres. No lo soy, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam...Cuando el padre Sam se emborracha se vuelve malo...A Sam le encanta beber sangre. "Saly mata" ordena el padre Sam...Soy el "Chubby Behemouth". Me encanta cazar. Merodeando por las calles en busca de carne de caza sabrosa. Las mujeres de Queens son las más bonitas de todas. Yo debo ser el agua que beben".

El automóvil del asesino dejó varias pruebas (Archivo).

Estas cartas también llegaron al New York Daily News y como suele ocurrir, la prensa tomó partido de esta situación y se hizo mediático. Además, el perfil psicológico que se le hizo arrojó que era un neurótico con esquizofrenia paranoide y cree ser víctima de una posesión demoníaca.

El caso se hizo muy mediático (Archivo).

A finales de junio de 1977, Sal Lupo (20) y Judy Placido (17) salían de una discoteca de Queens y cuando ingresaron a su rodado, sufrieron el ataque de Berkowitz que los baleó y escapó, pero ambos jóvenes lograron heridas al sufrir heridas leves.

La policía hizo un identikit del asesino (Archivo).

El 31 de julio de 1977, Stacy Moskowitz (20) y Robert Violante (20) estaban estacionados en un parque de la ciudad, cuando un hombre se acercó a ellos y les lanzó una ráfaga de balas. Moskowitz murió en el hospital y Violante perdió un ojo y gran parte de la visión del otro.

David Berkowitz: detención y sentencia

Sin embargo, este hecho pudo ser divisado por varios testigos que estaban en el lugar, describieron al sujeto y al rodado en el cual escapó (un viejo Volkswagen amarillo). En un control de tránsito y con los datos en manos policiales, Berwokitz fue detenido el 10 de agosto de 1977 y en su coche encontraron una pistola calibre 44, un rifle, municiones, mapas de la zona y cartas con amenazas. Tras ser detenido, Berkowitz confesó los crímenes pero sostuvo que lo realizó porque el perro de su vecino (un labrador retriever negro llamado Sam) le exigía sangre de muchachas jóvenes.

David Berkowitz confesó los crímenes (Archivo).

El 12 de junio de 1978, David Berkowitz fue condenado a 25 años de prisión por cada asesinato y fue derivado a la prisión de Attica, una cárcel de máxima seguridad en el estado de Nueva York. A pesar de diversos pedidos de libertad condicional, la justicia no le dió esa oportunidad y hoy se encuentra encarcelado en la prisión de Shawangunk, se convirtió en un cristianon renacido y escribió ensayos en sitios web evangélicos y publicó sus memorias en 2006.

Hoy David Berkowitz escribe libros evangélicos (Archivo).

