Un hombre de nacionalidad rusa, que reside en Reino Unido y trabajó como diseñador de efectos visuales en la película "El Señor de los Anillos", fue condenado a 26 años de prisión acusado de matar a sus padres por "no cuidar bien a su perro".



Serguéi Kudriávtsev asesinó a sus padres el 20 de mayo del año corriente y se entregó de inmediato a la Policía. Al presentarse ante los efectivos, aseguró que durante el doble crimen era plenamente consciente de sus actos. Por lo tanto, tras un juicio que duró unos meses, fue condenado a dos cadenas perpetuas por asesinar a sus progenitores en su casa de Londres, Reino Unido.

Según confesó el acusado, asesinó a sus padres porque "no cuidaban suficientemente bien a su perro". Por lo tanto, discutió con sus padres de 68 y 69 años y los apuñaló hasta la muerte. En la ampliación de su declaración, agregó que llevaba tres meses intentando apagar la ira que sentía hacia sus progenitores.

Incluso, la esposa del acusado reveló que el hombre se quejaba porque sus padres dejaban siempre la ventana abierta, lo que, según él, provocó que su mascota llamada "Enzo", se despertara un día con una infección en los dientes.

Además, el asesino aseguró que para la mascota el "ambiente" del hogar de sus padres resultaba deprimente porque su progenitor padecía cáncer. Tras ser condenado, no manifestó ningún tipo de arrepentimiento y expresó: "Todavía no me arrepiento, pero siento que tengo que pagar por lo que hice".