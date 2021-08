Un hombre quedó en el medio de la polémica luego de que implementara un cuestionable castigo contra su hija, luego de que la niña publicara una serie de videos de “twerking”, es decir de perreos, en la red social TikTok.

Según detalló la niña, ella está molesta con su papá porque la avergonzó ante todos, al obligarla a caminar dentro de un shopping, con un cartel en su espalda que explicaba la razón del castigo, según informó el medio The Daily Dot.

El video, que fue republicado en esa plataforma por el usuario @easymoneysn1per01, muestra al padre caminando frente a su hija, mientras ella porta un cartel en su espalda. Sin embargo, hasta el momento no se sabe dónde se filmó exactamente, ni quien lo publicó por primera vez. El video finalmente fue borrado de las redes.

"Mi nombre es Arbree. Me gusta escabullirme de la casa por la noche para conocer a chicos mayores y publico videos de twerk (perreo). Solo tengo 15 años", reza la pancarta que llevaba la niña, a modo de castigo, mientras caminaba con su papá en un shopping.

.

El video fue republicado el lunes pasado y ya obtuvo más de 1 millón de visitas y más de 13 mil comentarios. Muchos de los mensajes de los demás internautas se centraron en las "malas acciones" de la adolescente y celebraron el reto que ejerció su papá.

En tanto, el comentario principal, que recibió más de 32 mil me gusta dice: "Mi respeto por el papá". Asimismo, otro comentario dice: "Le está dando una buena lección".

Sin embargo, otros usuarios salieron en defensa de la chica y piensan que esta táctica de crianza no es la correcta. "Esto no está bien", dijo una persona en un comentario. Otro escribió que un buen padre no humillaría públicamente a su hija de esa manera. "Ella recordará esta vergüenza hasta bien entrada la edad adulta y probablemente nunca más se acercará a él", escribió un usuario. "Los padres piensan que el amor es incondicional cuando no lo es"; "No es así como eres padre", fueron otros de los comentarios que se publicaron en las redes sociales, tras la viralización del video.

.

Hubo algunos comentarios que señalaron que la adolescente no tiene la culpa de escabullirse para encontrarse con hombres de mayor edad que ella, sino que el foco debería estar puesto en denunciar a los hombres que acosan a su hija. "¿Entonces, simplemente ignora que estos muchachos mayores le hacían grooming a su hija de 15 años?", cuestionó un usuario. "Lo que realmente debería estar haciendo es responsabilizar a esos hombres mayores por (sus) acciones", dijo otro internauta en sintonía con lo que explicó el usuario anterior.