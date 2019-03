El gobierno chavista de Venezuela informó hoy que inhabilitó para desempeñar cargos públicos por 15 años al titular de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) y presidente interino de la república, Juan Guaidó, al que, además, acusó de ?psicópata? que está organizando un ?simulacro? de golpe de estado.



La inhabilitación fue anunciada por el contralor general de la república, Elvis Amoroso, quien afirmó que "se presume" que Guaidó "ocultó o falseó" datos de su declaración jurada de patrimonio y recibió dinero que no pudo justificar.



En un mensaje transmitido por la televisora estatal VTV, Amoroso agregó que desde 2015, Guaidó realizó más de 90 viajes al exterior sin aclarar cómo los financió, y que algunos de ellos se efectuaron usando "aeronaves privadas".



Amoroso estimó el costo de los supuestos viajes al exterior de Guaidó en una suma equivalente a 94.000 dólares y dijo que esos gastos "no se corresponden" con los que puede afrontar un diputado venezolano.



Según el contralor, el presidente de la AN permaneció fuera de Venezuela 248 días desde que ganó una banca como diputado, reportó la agencia de noticias EFE.



El presidente interino opinó que la medida es una "farsa" porque "no existe un contralor, no existe una inhabilitación", pues "el parlamento venezolano es el único que puede designar un contralor".



Amoroso fue nombrado en octubre del año pasado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) integrada exclusivamente por chavistas y que se declaró jerárquicamente por encima de todos los poderes públicos del país.



Sin embargo, la ANC no es reconocida por la AN, que tiene mayoría antichavista, por haber sido convocada por decreto del presidente Nicolás Maduro y no por los mecanismos previstos por la Constitución.



El diputado Juan Miguel Matheus subrayó que Amoroso no fue designado por la AN, "como dispone el artículo 279 de la Constitución", por lo que "usurpa la Contraloría General de la República" y todos sus actos "son nulos".



Además, "el artículo 42 de la Constitución señala que los derechos políticos solo pueden ser suspendidos por sentencia judicial firme", agregó Matheus.



La inhabilitación de dirigentes adversarios es un recurso que el chavismo puso en práctica en 2006, bajo la administración de Hugo Chávez, cuando se la aplicó al entonces alcalde del municipio caraqueño Chacao y precandidato a alcalde metropolitano de Caracas, Leopoldo López.



A partir de 2015, ya con Maduro en el gobierno, fueron inhabilitados el diputado Freddy Guevara; la ex diputada María Corina Machado; los ex gobernadores César Pérez Vivas, Manuel Rosales, Pablo Pérez y Henrique Capriles, y los ex alcaldes Enzo Scarano, Daniel Ceballos y Ramón Muchacho.



La inhabilitación a Guaidó fue cuestionada por Estados Unidos -que la calificó de "descarada" y "ridícula", según el vocero del Departamento de Estado, Robert Palladino- y el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela que lidera la Unión Europea (UE).



Por otra parte, el ministro de Comunicación e Información del gobierno de Maduro, Jorge Rodríguez, cuestionó la convocatoria de Guaidó a "un primer simulacro de la operación libertad" para el 6 de abril próximo.



"Solamente a un psicópata muy escaso, muy precario, se le puede ocurrir convocar un simulacro de homicidio, de golpe de estado", dijo Rodríguez a través de VTV.



El funcionario agregó: "¿Cómo van a hacer para quemar los carros que siempre le queman a la gente y para quemar los comercios en forma de simulacro? ¿Van a lanzar serpentinas en lugar de bombas molotov?".