Larissa Foreman es una asesina estadounidense que fue condenada, en 2008, a cadena perpetura sin libertad condicional por el crimen de su ex esposo Timothy Schuster en 2003, a quien disolvió en ácido.

"La dama del ácido" como la apodaron los medios, fue criada en una pequeña granja en la localidad de Clarence y su infancia se desarrolló normalmente, como la de cualquiera otra.

Poco después llegó el tiempo de empezar a estudiar y por eso se fue lejos de sus padres y se mudó para estar cerca de la universidad de Missouri.

Para mentenerse la luchó como pocos y trabajando en un geriátrico conocido a Schuster, con quien tras estar un tiempo de novios, contrajo matrimonio y fruto de ese amor, tres años más tarde, tuvieron a Kristin, su primera hija.

Una de las últimas imágenes de la familia unida.

Poco tiempo más tarde, la joven dio a luz a Tyler y se mudó a Fresno California. Allí Larissa consiguió trabajo en un laboratorio de investigación agrícola y le fue tan bien, que abrió el propio, al que llamó Central California Research Labs.

.

Gracias a esos ingresos que se multiplicaban día a día, la familia pudo mudarse a una casa en Glovis y apenas iniciado el año 2001, ella ganaba el doble del salario anual de Tim.

El divorcio: el comienzo del escándalo

La vida matrimonial estaba lejos de estar en su mejor momento y Larissa se decidió a pedirle el divorcio, esperando una respuesta positiva de su marido, pero fue controvencial. Comenzaron las peleas por la custodia de su hijo Tyler y no había otro tema que la división de bienes conjuntos.

Tim por fin se decidió a dejar el hogar pero en agosto de 2002, estalló el escándalo cuando su ex mujer y James Fagone, su asistente de laboratorio, le impiedieron ingresar a buscar sus cosas.

Por lo que se expuso de la causa, ella le dijo a Terri López, una de sus mejores amigas: "Quiero a mi esposo muerto". "Podría hacerlo y salirme con la mía", le contó.

El dilema de la desaparición de Timothy Schuster y la confesión

Tim el 10 de julio de 2003 se iba a reunir con un compañero de trabajo para disfrutar de un desayuno pero nunca llegó a destino. Horas más tarde debía ir a visitar a su hijo, pero tampoco lo hizo.

En ese instante todas las miradas apuntaron a Larissa, pero cuando en un principio fue entrevistada por el Departamento de Policía de Clovis, ni siquiera fue acusada de nada.

El crecimiento de Larissa provocó el quiebre de la relación con su esposo Timothy Schuster.

Larissa Foreman lejos de estar sufriendo por la búsqueda del padre de sus hijos, se fue vacaciones a Disney con los chicos y luego a Missouri.

Pero cuando llegó, los agentes ya se habían contactado con James Fagone, quien se quebró en el interrogatorio y contó toda la verdad.

.

James admitió que la noche de 9 de julio de 2003, ambos sacaron a Tim de su casa y que Larissa fue la que usó cloroformo y una pistola paralizante en el hecho y que luego desechó su cuerpo, todavía con vida, en un barril e intentó disolverlo con áccido clorhídrico.

Larissa metió el cuerpo de su esposo vivo en este barril con ácido.

Inmediatamente fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado cuando se encontraba por fugarse en el aeropuerto de St. Louis.

El juicio a Fagone

Durante el proceso, su defensa fue que Larissa fue la mente maestra del asesinato de Timothy y que él sólo actuó como cómplice bajo coacción, manifestando que lo había amenazado de muerte.

Varios compañeros de trabajo atestiguaron al respecto y manifestaron que la "asesina" era una persona muy controladora que no te dejaba decir que no a lo que proponía ella.

James Fagone fue condenado por el asesinato de Timothy pero no por el secuestro.

Pero cuando los miembros del jurado vieron el video en donde James dice: "Le sostuve el barril, lo metí, vertí toda la solución y ella no pudo soportarlo. Entonces ella dijo ponle la tapa. Así que la ayudé a poner la tapa y ella la puso en el cobertizo", no tuvo mucha más oportunidad de nada.

Lo positivo para él es que fue absuelto del secuestro de la víctima, aunque fue condenado como culplable de asesinato en primer grado a pesar de las indulgencias al jurado. Eso lo llevó a una condena a cadena perpetua sin libertad condicional.

Así fue el proceso contra Larissa

Todo arrancó un 22 de octubre de 2007, unos 4 años después que fuera acusada pero el proceso judicial se trasladó a Los Ángeles por la repercusión que había tenido a nivel mediático que ya hablaba de "la Dama del ácido".

Las pruebas contra ellas eran contundentes, especialmente los mensajes telefónicos y la declaración de testigos sobre los reclamos que le había de forma continua a su pareja, uno de los cuales quedó grabado en un contestador automático.

Fagone no testificó en su juicio y ella decidió subir al estrado como testigo en defensa propia, mientras que su abogado reconocía que su clienta no había tomado buenas decisiones pero que no era culpable de lo que se le acusaba.

Postal de Larissa Foreman durante el juicio en su contra.

Una vez que le tocó hablar, le echó toda la culpa a Fagone e inclusive manifestó que le había escuchado decir que "Hubo un accidente y Tim está muerto", pero segundos más tarde admitió que había movido el cuerpo de su marido.

"Es algo de lo que estoy realmente avergonzada. Tienes que darte cuenta de que es algo ... el resultado de muchas cosas acumulativas", sostuvo.

También aclaró que la razón de las grandes cantidades de productos químicos en su laboratorio no era para el asesinato de Timothy Schuster, sino para una limpieza al por mayor de los artículos en el laboratorio.

.

Igual ninguna excusa le cambió la idea al jurado y fue declarada culpable de asesinato en primer grado con la circunstancia especial de lucro cesante y sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional.

La declaración de su hija Kristin

En su audiencia de sentencia, su hija Kristin dio la declaración de impacto de una víctima: "Has renunciado a todos los derechos como madre , esposa, hija, amiga y mujer. Eres una desgracia para esta familia, una excusa lamentable para un ser humano. Rezo para que estés continuamente obsesionado por la noche por la vista y el sonido de mi padre luchando por sus últimos momentos de respiración en este tierra. Espero que te des vueltas y tengas horribles pesadillas al visualizar el horrible acto de violencia que has cometido".

Dónde cumplen su condena Larissa y Fagone

Larissa cumple su condena en la Prisión Estatal para Mujeres de Valley en Chowchilla.

Durante un período, Schuster cumple su condena en la Prisión Estatal para Mujeres de Valley en Chowchilla, mientras que Fagone lo hace en la de Calipatria, también en California.

En febrero de 2011, la condena por asesinato de Larissa fue confirmada por el Quinto Distrito de la Corte de Apelaciones de California.