Un testigo habló de una supuesta emboscada a Fernández Lima en la casa de Graf: "Se puede matar a alguien y hacerlo desaparecer"

A un año del hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima en una casa del barrio porteño de Coghlan, la causa por el crimen sumó un testimonio que podría resultar determinante.

En el expediente se incorporó una declaración reservada perturbadora que abona una de las hipótesis sobre el móvil del homicidio.

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La fiscalía a cargo de Martín López Perrando investiga si el adolescente, quien tenía 16 años cuando desapareció el 26 de julio de 1984, fue víctima de una emboscada para ser asesinado luego en la vivienda de la familia Graf.

En esa línea se expresó un testigo que se presentó la semana pasada de manera espontánea ante la fiscalía.

El sujeto relató una conversación que un amigo escuchó durante un asado realizado en 2011.

Según el testigo, su amigo le contó que uno de los presentes en ese encuentro, un hombre de apellido alemán, habló con naturalidad sobre cómo ocultar un asesinato.

"Se puede matar a alguien y hacerlo desaparecer", dijo esa persona, quien además contó que su hijo tenía un compañero de colegio que lo molestaba y que solía "molestarlo con sus manos".

El testigo agregó que, según la reconstrucción que efectuó, el hombre de apellido alemán explicó que decidieron tenderle una trampa al alumno.

Sumó que, con ese fin, lo citaron a una casa con la excusa de una reunión en la que iba a estar una chica que le gustaba pero, cuando el adolescente llegó, fue llevado por la fuerza a un baño de la vivienda.

En ese lugar, según la versión, el hombre y su hijo lo redujeron y lo asesinaron de una puñalada por la espalda.

La testimonial, por último, precisa que el cuerpo fue enterrado en el jardín de la vivienda.

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