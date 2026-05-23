Condenaron a 19 años de cárcel a una mujer por matar a golpes a su tía en 2022

La Justicia de Santa Fe ratificó en las últimas horas un acuerdo de juicio abreviado que impuso la pena de 19 años de prisión para Silvina Guadalupe Peretti, acusada de golpear y asfixiar a su tía María Isabel Di Stéfano, de 78 años, hasta quitarle la vida el 15 de diciembre de 2022.

El Tribunal, presidido por la jueza Susana Luna, junto a los magistrados Gustavo Urdiales y Martín Torres, consideró acreditada la autoría material del crimen y calificaron el episodio como un hecho de extrema gravedad institucional y familiar.

El homicidio ocurrió el 15 de diciembre de 2022.

El crimen

El homicidio tuvo lugar la mañana del 15 de diciembre de 2022, entre las 6:00 y las 9:30 horas. Ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Azopardo al 6800, en el barrio San Martín, Santa Fe, donde ambas residían en construcciones separadas dentro del mismo terreno. El fiscal a cargo del caso, Gonzalo Iglesias, detalló que Peretti ingresó de forma violenta a la habitación de su tía y desplegó un feroz ataque físico.

La reconstrucción forense determinó que la imputada agredió inicialmente a Di Stéfano mediante golpes de puño y la utilización de un objeto contundente, específicamente un calzador de zapatos. Posteriormente, ejecutó la maniobra letal a través de un mecanismo mixto de estrangulamiento y sofocación.

Los peritos del Instituto Médico Legal de Rosario detectaron lesiones compatibles con trozos de tela o gasa en las encías de la anciana, quien no llevaba puesta su dentadura postiza al momento del deceso.

Los análisis genéticos, la prueba más contundente

Una de las pruebas científicas más contundentes presentadas por la fiscalía provino de los análisis genéticos. Durante los primeros peritajes policiales, los oficiales observaron marcas de rasguños recientes en los brazos y el cuerpo de Peretti. El examen de laboratorio confirmó de manera irrefutable que el material biológico hallado bajo las uñas de la víctima correspondía al ADN de la acusada, demostrando que la jubilada intentó defenderse activamente antes de morir.

La investigación penal paralela reveló un entorno crónico de violencia doméstica y hostigamiento. Los testimonios de vecinos y familiares aportados a la causa evidenciaron que "Chabela" Di Stéfano vivía bajo un régimen de constante humillación por parte de su sobrina, quien controlaba sus ingresos, le restringía el acceso a la comida y en ocasiones le impedía el ingreso a su propia vivienda.

La jueza Luna remarcó en su fallo la absoluta "falta de agradecimiento" de la condenada, dado que la víctima la asistía financieramente y le permitía vivir en su propiedad.

Frente al volumen de evidencia científica recopilada, Peretti aceptó la autoría del homicidio, prestó su conformidad con la calificación legal y consintió la pena impuesta por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Los familiares directos de la mujer de 78 años fueron informados del procedimiento abreviado y manifestaron su total consentimiento con el veredicto.

La sentenciada, quien dijo desempeñarse como artesana independiente, seguirá alojada en una unidad penitenciaria provincial.