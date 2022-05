INCREÍBLE 20-05-2022 03:39 La despidieron en su segundo día de trabajo, se enojó y su "sofisticada" venganza arruinó al negocio

Un mujer estaba contenta con su nuevo empleo, pero cometió algunos errores y la dueña no dudó en despedirla. Esta decisión no le gustó para nada y por eso ideó un plan, que causó el cierre del lugar. Su ex jefa la llevó a juicio por su accionar. ¡Mirá!