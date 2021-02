Aleixo Paz tenía 9 años el 8 de septiembre de 2009 cuando tuvo un accidente acompañando a su padre y se quemó el 90 por ciento del cuerpo.

Iba dormido en el camión cisterna de su padre que transportaba miles de litros de nafta. El vehículo chocó, el combustible se dispersó y cuando se despertó, estaba ardiendo en llamas y sobrevivió de milagro.

"De ese día lo recuerdo todo. Recuerdo haberme despertado con el golpe del choque, cómo mi padre me agarró y saltamos fuera del camión", cuenta.

Lo operaron 13 veces siendo menor y siempre fantaseó con su muerte y a los 18 grabó un corto, en el que contó que encontró en el rap un aliciente para seguir adelante.

"La música siempre ha sido un refugio para mí, sobre todo cuando estaba en la UCI. Siempre escribí mis canciones, no para publicarlas, si no para mí, para expresar la rabia y el dolor, todos los sentimientos que llevo dentro", declaró.

También contó que desde muy pequeño comenzó a hacer rimas y a cantar rap y hip-hop y todo lo hizo metido en su habitación, con su micrófono y una computadora.

Aleixo Paz en una de sus producciones más polémicas.

Hoy, con 20 años, el joven dice que le tiene "más miedo a la vida que a la muerte". "Yo me levanto cada día por la rabia que llevo dentro. Es lo único por lo que sigo vivo, por lo que he aguantado y sigo aguantando y que ahora descargo rapeando, haciendo música", afirmó Paz.

Medios de todo el mundo lo solicitan y lo halagan porque hace pocos días su vida se hizo pública a través del documental "El niño de fuego".

Los años pasaron pero Aleixo no cambió para nada. Sigue siendo tan desconfiado como antes, le cuesta mucho abrirse y apenas se acostumbró a exponerse delante de una cámara.

"Tampoco quiero que las personas se equivoquen y me vean como ejemplo de superación. Yo no he superado absolutamente nada. Yo aguanto lo que me toca vivir, como todo el mundo. A cada uno le toca lo suyo", confesó.

Aleixo Paz sufre de una pancreatitis crónica.

"Vivir con dolor es horrible, es un dolor que me mata. La muerte para mí es eso, la paz y la felicidad completa, la vida no me permite ser feliz", afirmó el joven que lleva 44 operaciones y sufre desde hace tiempo una pancreatitis crónica.

Imágenes y videos de Aleixo Paz "El Niño de fuego"

Aleixo Paz odia las salidas y es raro verlo al aire libre.

