Davide Fontana, un empleado bancario italiano de 43 años cuyos pasatiempos incluían la fotografía y escribir un blog sobre gastronomía y viajes, compró un congelador de Amazon en enero. También compró un hacha y una sierra para metales. Su historial de pedidos en la plataforma en línea también incluía un brasero, que luego devolvió porque no le servía.

Fue un reguero de transacciones comerciales que fueron necesarias para una operación que duró tres días: congelar el cuerpo de Carol Maltesi, una actriz porno de 26 años, cortarlo en 15 pedazos y deshacerse de él en la ladera de una montaña. Le contó todo a la policía a las 3 de la mañana del martes, unos dos meses y medio después de matar a Maltesi.

.

Fontana y Maltesi vivían en Rescaldina, parte de la Ciudad Metropolitana de Milán, pero se habían conocido en un hotel de Milán en octubre de 2020, durante el pico de la pandemia de coronavirus. "Trabajé en un banco, pero me encanta la fotografía", le dijo el asesino a la policía. "La conocí a través de Instagram y le tomé fotos en ropa interior".

"Vivía en Milán con mi esposa, y luego decidí dejarla porque comencé una relación con Carol. Teníamos una relación abierta. Vendía películas y fotos pornográficas en OnlyFans", agregó, en referencia al sitio web de suscripción que los actores pornográficos suelen utilizar para aumentar sus ingresos.

Maltesi y Fontana se encontraban en secreto para grabar el contenido para adultos.

Ambos comenzaron a grabar escenas pornográficas extremas, hasta que en una fecha aún por determinar (entre el 10 y 11 de enero) Fontana la asesinó sin motivo aparente. Ese día grabaron dos películas en casa de la actriz. El primero, que era menos agresivo, todavía estaba en el iPhone del asesino. El segundo, que vio el final de la vida de Maltesi, fue eliminado.

"Estaba atada [en una barra de striptease] y tenía una bolsa en la cabeza. Empecé a golpearla en todo el cuerpo con un martillo, pero no muy fuerte. Luego, cuando llegué a la cabeza, comencé a golpearla fuerte, no estoy seguro de por qué. Creo que ya estaba muerta, no sabía qué hacer, y le corté la garganta con un cuchillo de cocina. Pasé media hora mirándola y luego me fui a casa".

Davide Fontana, el asesino de Carol Maltesi.

Después de congelar su cuerpo y desmembrarla con las herramientas que había comprado en Amazon, ordenó la casa. "Limpié el apartamento y lavé la ropa en la lavadora", le dijo a la policía. Luego metió las bolsas de basura que contenían sus restos en el congelador. Más de dos meses después, metió el cuerpo en el maletero de su coche y condujo 120 kilómetros hasta las montañas de Borno (Brescia) donde lo dejó.

El 20 de marzo, un hombre de 60 años que caminaba por la zona encontró el cadáver de Maltesi. Las partes de su cuerpo estaban esparcidas, su rostro estaba quemado y en un estado de descomposición que dificultó su identificación por parte de la policía. Solo fue posible hacerlo gracias a sus 15 tatuajes, cuyas imágenes fueron publicadas por las autoridades en un intento por establecer su identidad.

Confesión

Fontana continuó usando el teléfono de la víctima y respondió los mensajes que recibió de la familia de la víctima por dos meses y medio. "Pensé que estaba bien, pero él ya la había matado", contó el padre de Maltesi. "Era una criatura hermosa, una hija amorosa, una madre que adoraba a su hijo, estaba llena de voluntad. No era una estrella porno como estoy leyendo, era un ángel", agregó en sus declaraciones.

El asesino logró mantener a la familia en la ignorancia por un tiempo, pero con el hallazgo del cuerpo de Malesi comenzó a atraer la atención de la prensa. Pronto, una reportera intentó ponerse en contacto con el teléfono de la víctima, y Fontana se dio cuenta de que la policía no tardaría en encontrarlo.

Maltesi era madre de un niño de 6 años.

El lunes, cuando se dio cuenta de que la policía lo estaba cercando, hizo un informe oficial sobre su desaparición. Pero fue mientras le tomaban declaración que se derrumbó y confesó su crimen. "La mató como a una bestia, nadie merece sufrir así", condenó el padre de la víctima.

Veinticinco mujeres fueron asesinadas en Italia en lo que va de 2022. La propia Maltesi había publicado un vídeo el 25 de noviembre denunciando el maltrato psicológico que sufren las mujeres. "He vivido esto en mi pequeña realidad personal", dijo. "Se habla mucho de violencia física, pero también es importante la violencia psicológica porque eso es lo que te destruye".