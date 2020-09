Una joven de 19 años fue abusada sexualmente por al menos 11 hombres y lanzada al vacío desde el sexto piso de un edificio situado en la capital de Somalia. El tremendo impacto contra el piso provocó la muerte inmediata de la víctima.

Según informaron fuentes policiales, detuvieron a once sospechosos acusados del homicidio y abuso sexual de la joven Hamdi Mohamed Farah, una estudiante de 19 años que llegó al lugar engañada. "La joven había arreglado con un amigo encontrarse en ese departamento, pero cuando llegó se dio cuenta que en realidad era una trampa", detallaron medios locales.

Agregaron que en el inmueble fue sorprendida por un grupo de once hombres que la redujeron y la violaron en reiteradas ocasiones, para luego arrojarla al vacío. Si bien fueron detenidos once sospechosos, no se descarta la posibilidad de que aparezcan más acusados.

En un comunicado, la policía dijo: “Hemos arrestado a 11 personas por el reciente caso de violación en el barrio de Wabari en Mogadiscio y se están realizando esfuerzos para rastrear e identificar a otros sospechosos”, describió el diario británico Daily Mail.

La familia de la víctima contó que la joven soñaba con hacer una carrera y que se preparaba para entrar en la universidad. Agregaron que Hamdi salió de su casa al mediodía después de concertar una cita con un amigo. Más tarde, recibieron una llamada telefónica desgarradora en la que les informaron de lo sucedido.

El diputado Mustaf Sheikh Ali Duhulow dijo a los periodistas: “La violación y el asesinato de Hamdi causaron conmoción en Somalia, y no se dejará piedra sin remover para garantizar que se haga justicia. Quiero decirle al pueblo somalí y a mis electores que no descansaré hasta que Hamdi reciba la justicia que se merece”.