Una joven de 23 años es objeto de burlas por parte de sus seguidores porque no puede depilarse una de sus piernas. Millie Mclay es oriunda de Inglaterra y sufrió un accidente mientras practica equitacion por lo que tuvieron que colocarle un marco de metal en una de sus extremidades.

Sus médicos le aconsejaron no depilarse porque sino un bello podría ingresar por alguno de los orificios que le realizaron para colocarle el metal y llegar hasta sus huesos, por lo tanto la joven decidió acatar esta recomendación.

Mclay siguió con su vida a pesar del accidente, cuando pudo ponerse de pie sin ayuda retomó sus actividades, una de ellas es hacer ejercicio. Volvió a publicar fotos y videos para mostrar cómo hacía sus rutinas pero para su sorpresa no esperaba el llamado de atención que recibió.

En vez de valorar su valentía y constancia por recuperar su vida cotidiana, sus seguidores prefirieron presta atención a la pierna que no podía depilar. Las burlas no se hicieron esperar. Un grupo de usuarios empezó a decirle Chewbacca, por el popular personaje de Star Wars y la atacaron con rumores falsos sobre su sexualidad, afirmaron que no era mujer sino hombre.

Chewbacca es uno de los personajes más querido del universo Star Wars.

Pese a estos comentarios negativos, la joven no desistió de sus actividades. Gracias a esas burlas decidió dejar de depilarse por completo porque "no le importa el tema" dado que su salud es "mucho más importante".

"Ponerme el bikini me hizo pensar en el estrés que el verano puede traer a tantas mujeres debido a estándares corporales poco realistas. Aunque confío en mi propia piel", publicó la joven en su cuenta de Instagram.