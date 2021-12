Los animales de compañía son un miembro más de la familia, y para Leonardo DiCaprio son razón suficiente para volver a saltar a las aguas congeladas. El actor volvió a demostrar su amor por la naturaleza cuando saltó a un lago helado para salvar a sus dos perros.

Mientras conversaba con los miembros del elenco de "Don't Look Up", su próximo estreno en Netflix, durante un episodio de Around the Table para Entertainment Weekly, DiCaprio contó una historia sobre cómo salvó a sus dos perros husky siberianos cuando cayeron a un lago congelado.

La filmación de Don't Look Up ("No miren arriba" en español) tuvo lugar en la ciudad estadounidense de Boston, y mientras estaba allí, DiCaprio tenía a sus perros de rescate junto a él. Aparentemente, los animales causaron muchas travesuras mientras estaban allí; sin embargo, una de sus travesuras casi deja a la estrella de Titanic buceando por el Corazón del Mar.

"Básicamente, ambos cayeron en un lago congelado", dijo DiCaprio. "No sabía lo que hay que hacer en un lago congelado". La coprotagonista Jennifer Lawrence luego aclaró la historia, diciendo: "Uno de los perros se cayó [al agua] y él saltó al lago helado para rescatarlo, pero tan pronto como sacó a uno fuera del estanque el otro se tiró".

DiCaprio rescató a los dos perros que se volvieron sus mascotas.

DiCaprio agregó: "Bueno, el otro comenzó a lamer al que se estaba ahogando, y luego acabamos todos [en el estanque]". Para terminar la historia, Lawrence agregó un curioso detalle: "Y estoy seguro de que todos ustedes se están preguntando, yo también lo estaba, él se desnudó de inmediato en el auto".

El resto del grupo bromeó sobre los perros de Leo, con el director Adam McKay llamándolos por completo sobre "tornados" y Jonah Hill diciendo: "Prosperan en el caos". McKay también le dijo a DiCaprio: "Jonah simplemente me enviaría fotos de tu sofá destrozado".

Las heroicas acciones de DiCaprio van en línea con sus actividades fuera de cámara. En los últimos años, el actor fue una activa voz en el debate por la protección del Amazonas y las poblaciones indígenas que la habitan. También trabajó con un número de organizaciones ambientalistas y donó 43 millones de dólares para ampliar y revitalizar los ecosistemas en los archipiélagos del Pacífico de América Latina, desde México hasta Chile.

Cuándo se estrena "Don't look up", la nueva película de Netflix con un elenco de estrellas

La estrella de Titanic y la protagonista de Los juegos del hambre llegarán pronto a Netflix.

Con un elenco de lujo y repleto de algunos de los nombres más importantes del espectáculo, "Don’t Look Up" es una de las grandes apuestas de Netflix para este fin de año, y llega con un fuerte mensaje ambientalista y no escapa al termómetro sociopolítico cuando nos invita a reflexionar sobre la incompetencia de las autoridades, los medios de comunicación y la importancia de tomar acción contra el cambio climático.

Esta comedia negra con toques de ficción sigue a dos astrónomos que hacen un descubrimiento desesperante: un cometa oscila alrededor de la tierra y podría detonar el planeta en cualquier momento. Los personajes principales comienzan una gira mediática para alertar a la población de Estados Unidos del inminente peligro, mientras lidian con gobernantes incompetentes que no comprenden la situación.

Con todas las precauciones de por medio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande y tantos otros se lucen en esta sátira que llega a la grilla de Netflix el próximo 24 de diciembre.