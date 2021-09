Travis Dean, hombre empresario de 44 años, trabajaba en una compañia familiar en los Los Ángeles, Estados Unidos. Gran parte de su vida estuvo soltero hasta que un día, una página de citas lo llevó a conocer al amor de su vida: Channon Rose. A partir de aquí su vida daría un giro 360º no solo en lo personal sino en lo laboral.

Inesperadamente, empleados de su trabajo descubrieron el pasado oculto de Channon: era una estrella porno de cine. Los familiares de Travis no pudieron tolerarlo y lo despidieron de la empresa familiar. Así fue como llegó un día en que el matrimonio no se pudo sostener más económicamente y terminaron durmiendo en el interior de un vehículo.

Sin embargo, cuando pensaron que todo estaba perdido, se les prendió la lamparita. Las redes sociales son un universo de infinitas posiblidades y tanto Travis como Channon supieron verlo. A través de Youtube decidieron contar su historia (el despido de Travis, quedar en situación de calle y una lucha por poder tener hijos) y hoy son influencers con más de un millón de seguidores que veneran su contenido.

Cabe destacar que la vida de Channon no fue fácil. A los ocho años sus padres se divorciaron y su papá se casó con otra mujer, quien abusó física y emocionalmente de ella. Como consecuencia de esta situación, Channon sufrió trastornos mentales y se volcó a la prostitución.

Al cumplir 18 años, empezó a hacer desnudos y luego pasó a integrar producciones de cine para adultos, rubro en el que estuvo casi una década hasta consagrarse como una de las estrellas porno de cine más famosas y osadas. Pero Channon nunca estuvo contenta con su vida y anhelaba un cambio rotundo. Así fue como creó un perfil en un portal para citas, y conoció a Travis.

La pareja luchó para poder tener hijos y lo consiguieron: tuvieron a Snow y a Storm.

En los diversos videos que publicaron, narraban todo lo que iban enfrentando en la búsqueda por la procreación: abortos espontáneos y fecundación in vitro fallida. Pero la vida no sería gris de por vida. No hay mal que por vien no venga y tanto Channon como Travis lo saben.

En 2018 tuvieron a su primer bebé (Snow) y en marzo de este año a Storm. Ahora, la familia recorre su país a bordo de una casilla rodante y comparten todas sus experiencias en Instagram y en YouTube, donde tienen más de un millón de seguidores.

