Emma Letts, planea casarse con su prometido en agosto. (Facebook)

Emma Letts una mujer britanica de 38 años se comprometió con su novio Richard en el 2016. Si bien estaba muy contenta, su felicidad se vio interrumpida un mes después cuando a su madre le diagnosticaron un cáncer de pulmón terminal.

Le dieron uno o dos años de vida, y la pareja planeó su boda para agosto de 2019, con la esperanza de que su madre pudiera estar allí. Lamentablemente la madre falleció y no llegó a participar de la boda, pero pudo estar presente de otra manera.

Emma y Richard se comprometieron en diciembre de 2016, y esperaban que su madre viviera para asistir a la boda este verano. Trágicamente, ella falleció en 2017. (Facebook)

Cuando Emma fue a recoger los zapatos a medida para su gran día, se sintió abrumada al encontrar el mensaje secreto. Su madre había organizado una nota secreta que decía en la suela de sus zapatos: "Quería que tuvieras un regalo mío el día de tu boda. Tus zapatos de boda son mi regalo para ti”.

El hermoso mensaje estaba inscrito en la suela de los zapatos, que eran un regalo de la madre de Emma para ella. (Facebook)

“Espero que tengas un día mágico. Mucho y mucho amor y grandes abrazos, mamá xxxx”.

Emma, quien admitió que la boda había sido difícil de planificar sin su madre, le dijo a la BBC que lloró mucho. Además, mencionó que no tenía idea de lo que su mamá había organizado y que su prometido estaba al tanto del secreto y la había ayudado.

El novio reveló que la madre de Emma lo contactó: “Fue su madre quien me dijo que tenía cáncer y que no estaría allí el día de la boda de Emma. Me contó en el primer mensaje que me envió. Su madre me envió un correo electrónico y me dijo que quería pagar los zapatos. Le dije: ‘bueno, ella ya pagó la mitad’. Ella me dijo: ‘¿puedo pagar todo y luego le devuelves el dinero cuando reciba los zapatos?'”.

“No tenía la menor idea, mi novio lo sabía. Fue un shock absoluto. Saqué un zapato y vi parte del mensaje y no pude pensar quién sería”, explicó. “Comencé a llorar… estaba absolutamente en pedazos. No podía respirar, no podía hablar”, expresó.

Emma afirmó que le costó preparar su matrimonio sin su madre. “Ha sido tan difícil planear una boda sin tenerla conmigo, y he tenido muchas lágrimas”, lamentó.

Compatió su historia por Facebook y se volvió rápidamente viral. Amanda Weise, quien dirige la tienda de zapatos Lace and Love, dijo que fue un honor participar de este regalo. “Probablemente sea el par de zapatos más emotivos que hemos hecho. Ojalá le de un poco de alivio ese día. Será como caminar por el pasillo con su madre”, destacó.

La zapatera Amanda Weise reveló que los zapatos a medida eran los más emotivos que había hecho nunca. (Facebook)

“Era consciente de que tenía una enfermedad terminal en ese momento. Creo que Emma tenía la esperanza de estar en la boda. Por el mensaje que escribió, creo que tenía la intención de que fuera después de que se fuera”, finalizó.