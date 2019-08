El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó este sábado "gusano despreciable" al jefe del Parlamento y proclamado presidente interino Juan Guaidó, a quien acusó de estar detrás del bloqueo de bienes estatales venezolanos en Estados Unidos.

Según Maduro, el bloqueo de EEUU que entró en vigor el lunes fue un encargo de Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países -encabezados por EEUU-, al mandatario Donald Trump.

Fue una solicitud "de este bandido, de este gusano despreciable llamado Juan Guaidó. Gusano despreciable que actúa contra su patria, bandido despreciable", expresó Maduro durante una manifestación pública en Caracas contra la sanción estadounidense.

Los simpatizantes del chavismo empezaron a gritar "justicia" reiteradamente, a lo que el gobernante venezolano respondió: "El tiempo de Dios es perfecto, todo tiene su hora en esta vida y la justicia a veces tarda pero llega", reprodujo la agencia EFE.

"Toda esta agresión económica contra las finanzas, el comercio, los alimentos y las medicinas (...), toda esta maldad, esta bestialidad ha sido solicitada y apoyada abiertamente por este bandido, este gusano, traidor de la patria llamado Juan Guaidó, así lo denuncio ante el mundo", prosiguió.

Maduro advirtió esta semana que se castigará con severidad a los "traidores" que han apoyado el bloqueo decretado por Trump.

Esta advertencia fue secundada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que 24 horas después aseguró que castigará con severidad a las personas que manifiesten cualquier apoyo a la sanción estadounidense.

"La Justicia venezolana estará atenta a castigar con severidad cualquier intento de apoyar a sectores que tengan como propósito limitar las necesidades básicas de nuestro pueblo", según un comunicado del Poder Judicial.

Asimismo, los tribunales "castigarán cualquier intento de socavar la soberanía integral" de Venezuela y "el supremo derecho a elegir su destino".

Por su parte, el fiscal general, Tarek Saab, repudió que el decreto de Trump haya sido "apoyado por algunos apátridas que se llaman venezolanos", sin mencionar a nadie en particular.

Estos supuestos apátridas, denunció, "son los primeros que andan por el mundo buscando nada más y nada menos que coartarle al venezolano (...) su derecho a trabajar, a comer a tener una vida digna".

"No más Trump"

Por otra parte, el gobierno de Nicolás Maduro agitó este sábado las redes sociales con cientos de mensajes bajo el lema "No más Trump" en la "protesta mundial" convocada contra el bloqueo de bienes estatales venezolanos en los Estados Unidos ordenado esta semana por el presidente Donald Trump.

Maduro, que convocó la protesta y pidió llevarla también a plataformas de Internet, saludó en Twitter la acogida que ha tenido su llamamiento especialmente en esta red social, en la que la etiqueta "No More Trump (No más Trump)" es la más usada por los internautas venezolanos.

"Saludo la Gran Jornada Mundial de Protesta contra el imperio de los EE.UU. y el bloqueo brutal contra Venezuela. Invito a todo el pueblo venezolano a firmar en defensa de nuestra Independencia, Paz y Soberanía Patria. ¡Alza tu voz con dignidad! #NoMoreTrump", escribió el gobernante.

La Cancillería venezolana publicó decenas de mensajes que dan cuenta de actividades organizadas por las embajadas del país caribeño en apoyo a la llamada revolución bolivariana y en rechazo al bloqueo estadounidense.

Esta lista incluye videos con pequeñas manifestaciones en Haití, Portugal, Turquía, Malasia, Hungría, Bulgaria, Angola, Canadá, Kenia, Italia, Etiopía, Sudáfrica, Australia, Serbia, Namibia y España, reseñó la agencia de noticias EFE.

Los apoyos al chavismo también se han manifestado a través de conversatorios y comunicados de organizaciones políticas afines al gobierno venezolano.

Además, varios dirigentes sociales y líderes políticos se sumaron a la "protesta mundial" como el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien compartió un texto de respaldo a Maduro, su aliado, y pidió a EE.UU. tener sus "manos fuera de Venezuela".

Entretanto, los más altos dirigentes del Ejecutivo chavista publicaron fotografías y audiovisuales en los que incluso satirizan la imagen del mandatario estadounidense e insisten en el lema "No más Trump".

El oficialismo convocó este sábado a manifestaciones en todo el país y esperan recoger firmas de apoyo a un documento que Maduro prometió enviar a Naciones Unidas en rechazo a la sanción estadounidense.