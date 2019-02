Nicolás Maduro, anunció que resolvió "romper todas las relaciones políticas y diplomáticas" con Colombia, país desde donde el antichavismo y sus aliados internacionales intentaban este sábado introducir 280 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, y tildó a Juan Guaidó de "fantoche".

Ante una multitudinaria manifestación en Caracas, manifestó que todos los embajadores y cónsules deben salir en las próximas 24 horas del territorio. Además, dijo: "He decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia y sus embajadores deben salir en 24 horas de Venezuela".

En cuanto al líder opositor, lo retó formalmente a convocar elecciones, lo tildó de "fantoche" y lo calificó de "títere del imperialismo". "¿Por qué no convocaron a elecciones presidenciales en 30 días si tienen el poder? Lo reto formalmente a convocar elecciones, ¡señor fantoche, títere del imperialismo norteamericano! Va a ver quien tiene votos y quien gana elecciones en este país", expresó.

Agregó: "Este viernes me vi obligado a cerrar los puentes fronterizos por la violencia anunciada. Y estoy evaluando qué hacer, vamos a garantizar la paz y la soberanía de la frontera. Yo no le temo a nada, no me tiembla el pulso".



En tanto, Maduro se refirió con dureza al presidente de Colombia, Iván Duque, anfitrión del mandatario interino de Venezuela designado por el parlamento, Juan Guaidó, para el operativo de ingreso de la ayuda humanitaria al territorio.