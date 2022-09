Hay varias maneras de lidiar con una comida o servicio que nos dejó insatisfechos. Gracias a las redes sociales, los comensales pueden dejar sus críticas en los perfiles de los restaurantes, o aportar su crítica a las decenas de sitios de reseñas disponibles hoy en día. Para este comensal, sin embargo, su comida fue tan pobre en calidad que decidió tomar medidas drásticas.

El usuario identificado como "Lee C" en el sitio de TripAdvisor ordenó un menú de desayuno de Brindley Farm, una casa de campo ubicada en Etruria Valley, Inglaterra que envía comida a domicilio. El pedido le llegó a través de un servicio de delivery externo, y el resultado fue tal que provocó la ira del cliente.

"Pedí comida aquí y fue terrible, el servicio al cliente es vergonzoso", comienza su brutal reseña en el sitio web para viajeros. "Pedí una entrega desde aquí, un desayuno y fue horrible. La comida estaba fría, mi tostada era pan integral y pedí blanco, fueron los pedazos de mazorca asquerosos que se rompieron cuando los corté. ¡El huevo no tenía yema! Solo clara de huevo. Pedí 2 bebidas y obtuve 1", detalló el cliente.

Decidido a recibir una compensación por el mal servicio, el decepcionado comensal llamó al servicio de delivery que le trajo el pedido, quienes lo redireccionaron al mismo local para realizar su queja. Así lo hizo, llamando al restaurante una vez. Y otra vez. Y otra. Para cuando Lee escribió su reseña en TripAdvisor, había llamado al local un total de 72 veces, desesperado por obtener justicia.

El cliente casi se volvió loco reclamando un mal servicio.

En su enfurecida reseña, el cliente contó que diez días después de intentar ponerse en contacto con el local, finalmente pudo hablar con una encargada. La moza, sin embargo, no estuvo dispuesta a ayudar al comensal disgustado, indicándole que su queja debería estar dirigida al servicio de delivery y cortando el teléfono cuando el cliente pidió hablar con el mánager.

"¡El servicio de atención al cliente aquí es una vergüenza! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Y no más cerca 10 días después de resolver mi pedido! ¡Y para restregar insulto a las heridas me colgó el teléfono!", escribió furioso el cliente en su reseña de una estrella. Fue en el sitio para viajeros que Lee finalmente recibió una respuesta del dueño del local, quien tiene el hábito de contestar la mayoría de las quejas aportadas por los comensales.

En su respuesta, el restaurante le dijo: "Es decepcionante escuchar acerca de su dificultad para comunicarse por teléfono. Acepte nuestras disculpas por esto. En lo que respecta a su pedido, Brindley Farm no puede reembolsar los pedidos de Just Eat; esto debe hacerlo ellos. Lamentamos que su pedido no se cumpliera como debería haber sido y que no estuviera satisfecho con su desayuno, ya que este no es nuestro estándar habitual. Póngase en contacto con Just Eat, que podrá reembolsarle la totalidad". Parece que el cliente deberá volver a empezar desde cero.