Millones de mujeres salieron a las calles de todo el mundo en rechazo a la violencia machista y a un sistema de organización patriarcal. El fin de los femicidios, y travesticidios, el derecho al aborto, la implementación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) y la paridad de género, fueron algunas de las demandas en el Paro Internacional de Mujeres, que se llev{o adelante en varios países del mundo.



Una de las concentraciones más grandes se realizó en Santiago, Chile, donde medios locales estimaron que la concurrencia superó a la del 8 de marzo del año pasado, que había sido calculada en unas 800.000 personas. En las calles se sintió también, el rechazo a la represión que llevó adelante el gobierno de Sebastián Piñera en estos últimos tiempos, donde decenas de mujeres denunciaron golpes, abusos sexuales y violaciones.

Fue una de las marchas más pacíficas y numerosas, pero esta vez las fuerzas de seguridad no restringieron el acceso de los manifestantes al centro de la ciudad, por lo que las calles se veían más colmadas y las columnas, más nutridas.

Cánticos contra "la sociedad machista", el presidente Sebastián Piñera y los carabineros, se oían por las calles.

"Te quiero libre, viva y sin miedo", "Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar", "Las tetas son geniales no genitales", "Yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto", "No estamos todas, faltan las asesinadas", se leía en los carteles. .



En Brasil, las manifestantes que recorrieron las principales ciudades -San Pablo, Río de Janeiro, Brasilia y Belo Horizonte- también reclamaron el fin de los femicidios y pidieron especialmente por el esclarecimiento del crimen de la ex concejal Marielle Franco, asesinada hace dos años.

#8M en Brasil (Foto: Twitter @Camila_RojasV)

"Estamos en las calles para celebrar el Día de la Mujer, que es un día de lucha y no de conmemoración; ni una mujer menos", afirmó Eleonora Menicucci, quien fuera ministra de la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres del gobierno de Dilma Rousseff (2011-16).



En tanto, en las principales ciudades de México miles de mujeres marcharon para exigir justicia ante la ola de femicidios y acciones efectivas que frenen la violencia de género en el país.

Familiares de víctimas de femicidios e integrantes de colectivos volvieron a reunirse en el Zócalo -la plaza principal- para expresar sus demandas, y el grupo Brujas del Mar convocó para mañana a un paro de mujeres con el objeto de visibilizar sus reclamos.

Además, la fuente de La Diana Cazadora, se tiñó de rojo momentos previo. a marcha por el Día de la Mujer.



En Uruguay se esperaba que unas 300.000 mujeres marcharan esta tarde desde la plaza Libertad, en Montevideo, bajo el lema "más feminismo, mejor democracia".

La Intersocial Feminista convocó a realizar un paro de mujeres en reclamo de mayor equidad en los derechos y participación en el mundo laboral y político, así como de justicia ante los femicidios, según el diario montevideano El País.

#8M en Uruguay (Foto: Twitter @JuanRaFerreira)



También en Colombia, una multitud de mujeres se reunió desde la mañana en las cercanías de la plaza Bolívar, en el centro de Bogotá.



En España, a diferencia de lo que sucedió en 2018 y 2019, las mujeres salieron a las calles sin haber llegado a un consenso para convocar a una huelga pero se manifestaron con fuerza y hubo 850 convocatorias diferentes, que incluyeron una "apostasía colectiva" en Lleida y numerosas movilizaciones contra la violencia machista.



En un manifiesto, la Comisión 8M estatal, integrada por asambleas feministas de toda España, subrayó que las mujeres están unidas contra el patriarcado y dispuestas a dar la batalla para construir vidas mejores. "Somos un gobierno feminista para una España feminista y por una España de mujeres libres e iguales", dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su cuenta de Twitter.



Mientras que las calles de París, Bagdad, Manila y Minsk también se llenaron de mujeres bajo el mismo reclamo de igualdad de género, igualdad de salario y el fin de la violencia.

En Tailandia, Indonesia y Filipinas se produjeron marchas, y varios centenares de personas se congregaron en Lahore, en el noreste de Pakistán.



Por otro lado, en Kirguistán, país de Asia central, la policía detuvo a decenas de mujeres que se manifestaban contra la violencia de género, tras haber sido atacadas por hombres enmascarados, aunque fueron liberadas a las pocas horas, informaron medios locales.

Finalmente, con el argumento de evitar congregaciones de gente a causa del coronavirus, India anuló una maratón exclusivamente de mujeres que iba a desarrollarse hoy, mientras que Corea del Sur también canceló numerosos eventos.

Paro Internacional de Mujeres (Foto: gentileza El País)



Según datos de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT), 76,2% del trabajo no remunerado de cuidados en el mundo recae sobre mujeres y niñas.



Existen en el mundo unas 381 trabajadoras que se dedican a la prestación de cuidados, muchas veces a tiempo completo, sin remuneración o sin una remuneración adecuada, reveló el organismo.



Es por eso que para este 8M el lema también es "no existen mujeres que no trabajan, solo existen mujeres a las que no se las remunera".