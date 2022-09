La pandemia del coronavirus trajo una nueva ola de creadores a TikTok, convirtiendo a la casi desconocida plataforma de videos cortos en una de las redes sociales más populares de los últimos años. La plataforma de origen chino pronto estaba marcando tendencia en el mundo de la música, la cocina, la moda y, por supuesto, la belleza.

Fue en ese último mundo donde hoy brilla la influencer Valeria Chocano, una joven psicóloga y entusiasta del mundo de la belleza y el cuidado de la piel que en tan solo un año de crear contenido regularmente logró colaborar con grandes marcas y amasar casi 150 mil seguidores en TikTok.

En diálogo con el medio peruano El Comercio, la influencer que hoy ayuda a miles de internautas a cuidar de su piel confesó que sus propios problemas dermatológicos fueron el disparador de su carrera en las redes: "En la pandemia, me salió acné. Era una cosa terrible. Siempre había tenido granitos y comedones, pero en la pandemia empeoró. Tenía mi trabajo de psicóloga, las prácticas, tesis… estaba saturada. Y cuando fui al dermatólogo por primera vez, mi diagnóstico era estrés", comenzó.

Con la ayuda de su doctor, quien la ayudó a educarse en materia de dermatología, Chocano empezó a compartir lo que aprendía en TikTok: "empecé contando mi experiencia sobre el acné. 'Me pasa este problema, he utilizado tales cosas...'. Compartiendo cómo fue mi evolución. Considero que ahí fue cuando la gente empezó a tener más conexión conmigo, porque se identificaban con las cosas que a mí me pasaban", detalló la influencer.

Lo que comenzó como un pasatiempo poco a poco fue creciendo, con cada vez más usuarios admirando la evolución de la piel de Chocano y siguiendo su página para conseguir su consejo. "Simplemente, lo empecé como un pasatiempo, pero cada vez que subía algo relacionado al cuidado de la piel se hacía viral", reconoció la influencer, cuyos videos llegaron a amasar más de 3 millones de visitas.

Desde su ascenso a la fama en la red social de los videos cortos, Chocano comenzó a publicar cada vez más videos, hasta llegar a su actual publicación diaria, sumada a las ocasionales transmisiones en vivo para conectar con su audiencia. Pero su manejo de la red social no es lo único que nutre; también se encarga de educarse en los temas de belleza para ofrecer consejo de calidad:

La influencer llegó a colaborar con algunas de las marcas más grandes del mercado. (Instagram: @valeriachocano)

"Sí, me llama bastante la atención entrar al mundo de la belleza. No al de la dermatología, porque es tener que estudiar medicina. Pero sí llevar talleres y cursos, de repente dermocosmiatría, para aprender sobre la piel y sus capas. Eso me gusta un montón. También, rodearme de profesionales de salud. Ahora trabajo con una doctora y me capacita al respecto", señaló a El Comercio.

"Lo que me suelen pedir más siempre está relacionado a qué utilizar para manchas, para granitos, para tener una piel luminosa", reconoció la influencer, quien procura recomendar los mejores productos a pesar de las ofertas de canje que recibe de compañías de belleza: "Me ha pasado que marcas me digan: 'te pago tanto para que recomiendes este producto'; pero no puedo dejarme llevar solo por eso. Ya tengo a una cantidad de seguidores que me siguen porque les gusta que mis recomendaciones sean reales", afirmó.