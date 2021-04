A los 84 años de edad falleció el actor italiano Felix Silla, uno de los grandes referentes de la serie Los Locos Addams que supo entretener a grandes y chicos a lo largo de varias generaciones, con su interpretación del Tío Cosa.

El viernes 16 de abril fue el actor Gil Gerard anunció a través de su cuenta de Twitter sobre el fallecimiento. "Felix murió hace apenas unas horas y lo único bueno que puedo sacar de su fallecimiento es que ya no sufrió más. Lo extrañaré muchísimo, especialmente el gran momento que lo pasamos en nuestros paneles. Solo él me decía ‘que me j*diera’”, escribió Gerard recordando con nostalgia el humor que caracterizaba a Silla.

Silla padecía cáncer de páncreas. El hizo una antológica personificación del Tío Cosa, que en la versión original en inglés se llamaba Cousin Itt. Aparecía con un largo disfraz de pelo que lo tapaba de la cabeza a los pies, anteojos de sol y un sombrero tipo bombín. Hablaba en una jerga estrafalaria e incomprensible que sólo podían entender los miembros de la familia Addams.

El personaje del Tío Cosa no formaba parte de la creación original de Charles Addams, que se publicó por primera vez como tira cómica. Fue creado por uno de los productores de la versión televisiva, emitida entre 1964 y 1966. Fue estrenada en la Argentina en 1965 y desde ese momento fue una de las comedias favoritas del público local.

También interpretó a personajes como el robot Twiki en la serie Buck Rogers en el siglo XXV, producción de 1979 en la que convivió con el actor Gil Gerard, quien daba vida al capitán William “Buck” Rogers.