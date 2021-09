A sus 57 años, murió el actorWillie Garson, quien encarnó a “Stanford” en la célebre serie televisiva de HBO “Sex and the City”, según confirmó la revista People en las primeras horas del martes de esta semana. Durante la tarde, el magazine de cine y series Variety precisó que un familiar no descartaba que la causa de su deceso haya estado vinculado al cáncer que padecía, pero señalaba que aún no podían darlo como un hecho.

El actor daba vida al mejor amigo de Jessica Sarah Parker en la ficción.

“Stanford Blach”, o simplemente “Stanny”, el personaje que Garson interpretó a lo largo de 27 episodios en la aclamada producción, era uno de los más queridos por los fanáticos por tratarse del fiel amigo y confidente de “Carrie Bradshaw”, la protagonista que encarnaba Sarah Jessica Parker. Sin embargo, a su corta edad, el actor también brilló en otros reconocidos contenidos estadounidenses, como Policías de Nueva York, White Collar, Los Hechiceros de Weberly Place, Hawaii Five-0, entre otras.

El actor, que también llevó a “Stanny” a la pantalla grande para Sex and the City y Sex and the City 2, había anunciado en julio pasado que estaría presente en el último trabajo de esta franquicia: And Just Like That, una serie de diez episodios de HBO producida por las protagonistas y el productor ejecutivo, Michael Patrick King.

“La familia de 'Sex and the City' ha perdido a uno de los suyos. Nuestro asombroso Willie Garson”, expresó King en un comunicado tras enterarse de la triste noticia. Y añadió: “Su espítitu y su dedicación estuvieron presentes todos los días en el rodaje de 'And just like that'. Él estuvo allí, dándonos todo, incluso cuando estaba enfermo. Todos extrañarán sus dones como actor y persona. En este triste y oscuro momento, nos reconforta el recuerdo de su alegría y de su luz”.

So deeply, deeply sad we have lost @WillieGarson. We all loved him and adored working with him. He was endlessly funny on-screen and and in real life. He was a source of light, friendship and show business lore. He was a consummate professional— always. pic.twitter.com/G63EJIj8lG — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) September 22, 2021

En tanto, la intérprete de “Miranda” en la serie, Cynthia Nixon, elaboró un sentido mensaje que posteó a través de su red social de Twitter en relación a la muerte de su amigo: “Lo amamos y adoramos trabajar con él. Era infinitamente divertido en la pantalla y en la vida real. Fue una fuente de luz y amistad en el mundo del espectáculo. Siempre profesional”. También agregó un fuerte saludo de “corazón” a su pequeño hijo, Nathen Garzón, a quien su papá no dejaba de expresar su cariño en distintas imágenes de Instagram. “Nathen, espero que sepas cuánto te amaba y lo orgulloso que estaba de ser tu papá”, escribió.

“Estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y de que hayas logrado tanto”, fueron las palabras del joven Nathen en su red social de Instagram, donde despidió a su papá como “la persona más dura, divertida e inteligente” en un emotivo posteo con fotos de su vida privada. Y concluyó: "Es hora de que emprendas tu propia aventura. Siempre estarás conmigo".