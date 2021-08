El surfista argentino Carlos Di Pace falleció la mañana del jueves, a sus 48 años, causando gran conmoción en el mundo del deporte. El atleta oriundo de Mar del Plata se encontraba en México surfeando al momento de su muerte, cuya causa aún no fue claramente identificada.

Di Pace se encontraba en la playa de Boca de Pascuales, en el municipio mexicano de Tecomán, practicando su deporte favorito. Según describió un testigo al diario marplatense "La Capital", estaba sobre su tabla cuando perdió el control y desapareció bajo el agua, aparentemente inconciente:

.

"El mar no estaba gigante. Estaba en el agua. Entró una serie de olas, no grandes. Era el primer día que surfeaba, porque llevaba unos días sin hacerlo. Se subió a la ola, quedó algo pasado, en el labio, y ahí desapareció. No apareció por tres o cuatro olas", explicó uno de los surfistas que lo acompañaba a la publicación.

Fuentes policiales estiman que el surfista podría haberse golpeado la cabeza contra una piedra, o contra la arena, evitando que nadara hacia la superficie y tomara aire. Los servicios de emergencia de la Cruz Roja llegaron al sitio del siniestro poco tiempo después y lo retiraron del agua, pero ya era demasiado tarde.

"Era muy buen nadador, surfista de olas grande, guardavidas, evidentemente debe haber sufrido un golpe", manifestó Fernando Aguerre, presidente de la Asociación Internacional de Surf, quien recordó que Di Pace fue parte del equipo argentino de 1994: "Muy buena persona, un divino. Siempre cálido, feliz de pasar a otras personas su amor por el mar y las olas. Respetado en todos lados por su increíble habilidad y valentía en las olas más grandes del mundo".

Junto a su hermano, Santiago "Aguja" Di Pace, Carlos fue una verdadera leyenda del surf argentino. El primero en el país en introducir el deporte de Stand Upp Paddle (SUP) y distinguido por surfear olas grandes, el campeón argentino y padre de dos hijos fue homenajeado por varias instituciones del deporte cuando se conoció la noticia de su muerte.

Desde la Asociación de Surf Argentina (ASA) se hicieron eco de la noticia y expresaron a través de las redes sociales: "Hoy es un día muy triste para toda la comunidad surfera de Mar del Plata y Argentina, se fue Carlitos Di Pace a otros mares en un día de surfing en México". El mensaje rescató que "se fue surfeando, que es lo que más lo apasionó en su vida” y lo recordaron como una "gran persona, amigo, carismático, que se comprometió con la enseñanza del surf y gran valor del surf nacional con una gran experiencia en todos los puntos del mundo".