Una guardería le prohibió la entrada a una nena de dos años que padece una enfermedad poco común por miedo a que "su cráneo deformado asuste a los otros chicos". El hecho ocurrió en un pueblo en la república de Bashkortostan, en Rusia.

La menor, llamada Sofya Zakharova, sufre una deformidad que hasta el momento los médicos no lograron diagnosticar. Su cráneo y frente son más anchos de lo normal y algunos dedos de sus manos y pies se encuentran fusionados. Por estos motivos su familia espera que se someta a un procedimiento quirúrgico, el cual se pospuso varias veces en el último tiempo.

De acuerdo con sus padres, las autoridades de la institución les pidieron que la vuelvan a inscribir luego de que la operen para cambiar su apariencia. La madre de la pequeña, Svetlana Zakharova, sostuvo que el personal del establecimiento le comentó: "Primero tienen que concretar la operación. De esta forma, ella va a poder ingresar a la guardería como un chico normal".

Sufre una deformidad que hasta el momento los médicos no lograron diagnosticar.

Frente a la postura de la guardería, la organización benéfica local Rainbow of Goodness tomó partido por la familia y comenzó insistir para que admitan a Sofya. No obstante, la institución se negó de manera consistente a modificar su decisión.

Por su parte, los expertos indicaron que el desarrollo de Sofya podría verse afectado si no interactúa con otros chicos de su edad. Ekaterina Belan, piscóloga educacional, expresó en declaraciones a medios locales que: "Cuanto más rápido (Sofya) pueda tener esa experiencia, más fácil será para ella lidiar con las condiciones con las que convive y con las que irá creciendo".

Según la profesional, el contacto con otros pequeños para alguien con una discapacidad como la de Sofya es crucial para que aprenda a aceptarse tal cual es.

El contacto con otros nenes para alguien con una discapacidad es crucial.

En las últimas horas, las autoridades locales tomaron conocimiento del caso e iniciaron una investigación sobre la guardería y el centro de salud al que asiste la familia para determinar las causas del retraso en su operación.

Además, Radiy Khabirov, el jefe del gobierno de Bashkortostán, se comprometió personalmente a encontrar una nueva casa para la nena, ya que actualmente vive junto a sus padres y abuelos maternos en un hogar sin agua corriente, cocina ni calefacción.

El jefe del gobierno de Bashkortostán ayudará a la familia de la nena.

"Si no hubiera sido por la trascendencia que el caso tomó tras la intervención de la fundación Rainbow of Goodness, no habría habido reuniones sobre esto. Está claro que se violan los derechos del niño y los padres, y ahora habrá que hacer una evaluación legal adecuada", manifestó el funcionario, quien espera ayudar a la familia a mudarse, antes de la llegada del invierno.