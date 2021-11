Nusret Gokce, el excéntrico chef turco más conocido como Salt Bae por su particular forma de usar la sal, sigue despertanto polémicas en Londres tras la apertura de su restaurante en la capital de Inglaterra. Primero se volvió viral por un exorbitante ticket, luego por los míseros sueldos que les paga a sus empleado y ahora generó un escándalo internacional con Facebook.

Todo se desencadenó por la visita a Nusr-Et Steakhouse London del ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam. El funcionario, junto a una comitiva, apareció en un video en el que se lo ve comiendo un bistec bañado en oro. Se trata del Golden Steak, el plato emblemático del lugar, que cuestá más de 1000 libras esterlinas, es decir, más de 1200 dólares.

To Lam, el ministro de Seguridad Pública de Vietnam.

El hecho desató fuertes críticas entre los vietnamitas que cuestionaron la elección del restaurante, donde un plato puede costar más que el salario del ministro, que no supera los 700 dólares al mes, según consignó Reuters.

Otros usuarios se sumaron a los reproches y subrayaron el salario promedio de Vietnam ronda los 230 dólares mensuales, según la Oficina General de Estadísticas.

.

¿Quién publicó el video del ministro de Vietnam con Salt Bae?

El clip, originalmente publicadas en la cuenta de TikTok de Salt Bae, muestra al chef llevando dos trozos de bistec cubiertos de oro a la mesa en la que están sentados To Lam y el portavoz del ministerio, To An Xo. Luego, Gokce procede a cortar la carne, echa sal a los "churrascos" con su particular estilo y finalmente estira un cuchillo con un trozo de carne para que el funcionario lo pruebe.

Lam, de 64 años, estaba en Reino Unido por su participación en la conferencia climática de la ONU, COP26, en Glasgow. Pero las imágenes de él comiendo carne bañada en oro causaron revuelo tanto dentro como fuera de Vietnam.

.

Tras el escándalo , el video original fue eliminado por el chef en TikTok y también se borraron las copias por violar los “estándares de la comunidad”, según indicaron los usuarios vietnamitas a la agencia de noticias. Al consultar con la red social y Salt Bae, en ambos se negaron a hacer comentarios.

Por otra parte, aún no está claro quién pagó la comida en el lujoso restaurante. El ministro To Lam no respondió a una solicitud de la prensa, ni tampoco el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, que maneja las consultas de los medios extranjeros, informó Reuters.

.

¿Facebook no bloqueó el hashtag?

Después de que el video se hicera viral en Facebook acompañado de críticas con la etiqueta #saltbae, el "hashtag" fue bloqueado en todo el mundo. Sin embargo, el pasado martes, Meta, la empresa matriz de la red social, anunció que lo había desbloqueado.

"Desbloqueamos este hashtag en Facebook y estamos investigando por qué sucedió", dijo a Reuters un portavoz de Meta.

Mientras estaba bloqueado, una búsqueda del hashtag generó un mensaje que decía que "se habían violado los estándares de la comunidad de FB".

.

Existe la teoría de que el bloqueó podría estar relacionado con un posible pedido de censura por parte del Gobierno de Vietnam, ya que el país asiático solicita habitualmente a las empresas de redes sociales que censuren los contenidos considerados "antiestatales".

El año pasado, Vietnam incluso amenazó con cerrar Facebook en el país si no eliminaba más conntenido político local de su plataforma.