Un video reveló el momento exacto en el que el actor ruso Valery Titenko, de 67 años, sufrió un ataque cardíaco y murió durante una actuación en la que interpretaba a Papá Noel. Fue durante una fiesta navideña en un jardín de Siberia, Rusia.



El usuario Doctor Chaos fue el encargado de difundir el fragmento en el que Titenko se encontraba interactuando con los menores cuando de repente se quedó inmóvil y cayó al suelo.



Los padres y sus hijos pensaron que era parte de la actuación, pero al ver que el hombre no respondía decidieron llamar de urgencia a los paramédicos que más tarde confirmaron su muerte.



"El hombre se sintió mal en el jardín, por lo fue necesario llamar a una ambulancia, pero en el camino murió", publicó el diario local The Moscow Times.



Un amigo del actor reveló que días antes lo habían operado del corazón pero no quería perderse el festival de los nenes con los que bailó y jugó durante unos minutos antes de sufrir un ataque cardíaco.



El incidente



Papá Noel "palmó" en pleno festejo con nenes pic.twitter.com/uiX5d0ywRE — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 22 de diciembre de 2018