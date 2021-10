Una indignante situación en un avión en Colombia sacó la empatía (y la billetera) de los pasajeros que se solidarizaron con una pareja y su beba, a quien querían hacer bajar del avión por supuestamente sobrepasar el máximo de edad para “viajar gratis”.

En un vuelo de la aerolínea LATAM que salía de Medellín y tenía como destino Cali, un matrimonio se vio sorprendido porque les advirtieron que tenían que pagar el pasaje de su pequeña hija de 2 años y 10 meses, que excedía el límite para no pagar tarifa (2 años). Frente a esto, los demás viajeros se “pusieron la diez” yorganizaron una improvisada “vaquita”, es decir, juntaron entre ellos el dinero, para que estos padres pudieran abonar el ticket.

Increíble las cosas tan arbitrarias que pasan en Latam Colombia. Querían bajar a esta bebe de 2 años y 10 meses por “no pagar”. Gracias a todos los pasajeros de mi vuelo LATAM 4289 que hicimos vaca para pagar los 201.000 pesos y que la bebé pudiera volar. pic.twitter.com/RGJ1lJFX0Z — Sebastián Narváez Medina (@sebasnarvaezm) October 14, 2021

¿Cuánto recaudaron? Afortunadamente los 200.000 pesos colombianos necesarios para abonar este pasaje y que la familia unida pudiera viajar. Uno de los pasajeros grabó la situación y contó lo sucedió en su cuenta de Twitter.

“Increíble las cosas tan arbitrarias que pasan en Latam Colombia. Querían bajar a esta bebé de 2 años y 10 meses por ‘no pagar’. Gracias a todos los pasajeros de mi vuelo Latam 4289 que hicimos vaca para pagar los 201.000 pesos y que la bebé pudiera volar”, redactó este usuario, identificado como Sebastián Narváez.

En la grabación se puede observar a los otros pasajeros, aplaudiendo el gesto general, y a la familia en cuestión ya tranquila porque no los iban a separar de su beba. “Bueno, estamos aquí en Latam y querían bajar a esta bebé que tiene 2 años, no tiene 3, y la tienen que dejar volar. Le cobraron 200.000 pesos al señor y el vuelo se unió” , comentó Narváez mientras filmaba todo.

Además, según este hombre, la aerolínea esta aplicando mal su propia norma. “Para aclarar todas sus críticas. La normativa de LATAM dice 2 años no 24 meses. De manera que hasta que no cumpla los 3 años la bebe sigue teniendo 2 y no debe pagar”, aclaró.

A pesar de esto, varios usuarios en redes sociales se avivaron de que quizás LATAM estaba en lo cierto en lo que respecta a la aplicación de la norma, ya que según la resolución de la aeronáutica civil del 15 de noviembre del 2001, “un pasajero adulto puede viajar en trayectos nacionales con un niño menor de 2 años sin pagar tarifa siempre y cuando el menor viaje en sus brazos y no ocupe un asiento”.