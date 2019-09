Una pareja estadounidense abusó sexualmente de su perro, Bubba, durante años e incluso tenían acondicionado un cuarto especialmente para violarlo. Tras ser descubiertos, las autoridades se vieron forzadas a sacrificarlo ya que el trauma lo había convertido en un animal incontrolablemente agresivo.

Frederick Manzanares, de 51, y Janette Solano, de 49, fueron sorprendidos por la Policía de Colorado en marzo de 2018 tras mantener una discusión acerca de si la mujer seguiría o no manteniendo relaciones sexuales con su perro. Durante el allanamiento, los oficiales encontraron fotografías de ambos violando al perro.

Según reveló un medio local, la mujer había intentado separarse debido a que su esposo se había obsesionado con el número de encuentros sexuales que involucraban a Bubba. Janette confesó haber intentado dejarlo cuando encontró las primeras imágenes de su marido con el animal.

Incluso, la mujer reveló que estaba celosa de la cercanía entre Frederick y Bubba.

Como resultado, Solano no será sentenciada por maltrato animal, pero su marido sí recibió seis meses de prisión, además de 2 años de vigilancia supervisada.

Por su parte, Bubba pasó unos meses en un refugio y después fue puesto a disposición de una familia adoptiva que terminó devolviéndolo luego de que este se comportara de manera agresiva.

Acto seguido, el juez Cheryl Rowles-Stokesprior decidió que tenía que ser sacrificado, pues el trauma experimentado lo había afectado de por vida: "El perro ha exhibido un comportamiento impredecible y muestra signos de agresión hacia el personal de servicios veterinarios, voluntarios, trabajadores de servicios comunitarios y miembros del personal con los que el can no está especialmente familiarizado. Bubba no puede ser adoptado de forma segura basándonos en su historia", sentenció.