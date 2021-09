Esta semana, la tragedia llegó a una pequeña familia ubicada en el sur del estado de Texas. Las autoridades locales confirmaron que William Quince Colburn III, de 15 años, asesinó a su familia nuclear y publicó imágenes de su matanza en sus redes sociales, para luego quitarse la vida cuando la policía lo capturó in fraganti.

La policía de Aransas Pass y la Oficina del Sheriff del condado de San Patricio informaron a la prensa local que comenzaron a investigar los asesinatos después de ser alertados sobre las imágenes que aparecieron en las redes sociales. Según testimonios de los uniformados, el joven también había amenazado con continuar la violencia en una escuela, aunque no explictó cual.

.

El miércoles por la noche, las fuerzas de seguridad rastrearon al adolescente hasta un parque de vehículos rodantes cerca de la ciudad de Aransas Pass. Los oficiales le pidieron que saliera de su casa rodante, pero él se negó. Luego de algunos minutos de negociación, en los que la policía intentó desescalar la situación, escucharon un solo disparo y el sonido de una persona cayendo al suelo.

La escena dentro de la vivienda era dantesca. La policía encontró al adolescente muerto de una herida de bala, junto con los cuerpos de otras tres personas y dos perros. El alguacil del condado de San Patricio, Oscar Rivera, dijo que las otras tres personas también habían muerto al ser disparados.

William Quince Colburn asesinó a su familia en su vivienda rodante, la noche de este miércoles.

En una rueda de prensa emitida este jueves, Rivera identificó a los fallecidos como: William Colburn Jr., 63; Janna Colburn, 53 años; y Emma Colburn, 13. El funcionario dijo que William Quince Colburn III y los otros tres muertos en la casa rodante estaban relacionados, y poco tiempo después se confirmó que se trataba de una familia.

La policía dijo que si no hubiera sido por la "acción rápida" de la red social y otros adolescentes dentro del grupo donde se hizo la amenaza, "bien podríamos haber estado trabajando en un evento aún más trágico esta mañana".

"Me alegro de que pudimos encontrarlo antes de que pudiera haber sucedido algo peor", afirmó Rivera. El alguacil aclaró que no estaba claro a qué escuela amenazó el adolescente en su red social. Colburn no estaba registrado en ninguna escuela local y las autoridades creen que fue educado en casa. "No estoy seguro de qué escuela planeaba atacar, pero ciertamente tenía las armas y municiones para hacerlo", dijo Rivera, y agregó que el adolescente tenía al menos dos pistolas y un rifle a su disposición.