Pincho tuvo una vida dura desde cachorro. El animalito llegó a la casa de su flamante dueño en España, y allí comenzó su calvario. El hermano de su amo lo abusó sistemáticamente todos los fines de semana durante cinco años ocasionándole daños irreparables en su ano.

Luego de que los vecinos lo denuncien, los degenerados dejaron al animal en la calle. Allí fue que un grupo protector de animales lo rescató cuando vagaba mientras sangraba en la zona genital.

En cuanto al abusador, la policía dijo que no podían arrestarlo a menos de que lo atraparan en el acto. Las denuncias de los vecinos no sirvieron para que el ex dueño del perro y su hermano fueran procesados por algún delito. Pero sí para liberar al perro de su flagelo.

La vida, entonces, le dio otra oportunidad a Pincho que cambió su realidad radicalmente luego de que su historia se volviese viral por la protectora que lo rescató. La entidad se encargó de abrir una cuenta para reunir fondos y pagar las costosas cirugías para reparar su sistema reproductor.

Yvonne West fue más allá y pagó para que lo llevaran a su casa con tal de protegerlo.La mujer que lo salvó y llevó a su casa en Suffolk, Reino Unido, contó su historia.

"Me enamoré de él y quería ayudar tanto a esta alma que pagué para traerlo al Reino Unido, y espero que tenga una vida feliz y cómoda", dijo West en una campaña de recolección de donaciones a través de la plataforma GoFundme con el objetivo de pagar operaciones para reparar su pene y rodillas.

"Este hombre iba cada fin de semana, y utilizaba ese tiempo para violar y abusar de Pincho durante 5 años. Lo manipulaba y tenía sexo con él, lo que le causó a Pincho lesiones crónicas severas. Tiene incontinencia y necesita pañales, también tiene problemas en las rodillas y cadera provocados por el abuso", explicó.

El apoyo no se hizo esperar y ahora Pincho recibe cuidados veterinarios de primer mundo gracias a donaciones hechas a través de PayPal. Los avances de su recuperación se pueden ver en una página de Facebook.West dudó en pedir dinero a través de la campaña en internet, pero como Pincho necesitaba tres cirugías, hizo público el caso.

"Me sorprendió la respuesta en GoFundMe. Recaudamos más de USD 15.000 dólares hasta ahora". Cuando Yvonne conoció a Pincho notó lo maltratado que estaba. Tenía una cicatriz en el cuello por haber sido atado tanto tiempo. Tampoco podía estirar su pata trasera porque un pedazo de hueso le impedía moverla.

Ahora Pincho disfruta del amor de su nueva dueña que le da todos los gustos y lo mima para comenzar tanto dolor infligido por las bestias que lo adoptaron en un primer momento.