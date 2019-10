En medio de un clima de máxima tensión en Chile, donde ya 15 personas perdieron la vida y hay 2600 detenidos por los reiterados saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y la policía se viralizó un polémico audio de Cecilia Morel, la esposa del presidente del país trasandino, Sebastián Piñera.



Según ese registró de 51 segundos, Morel dice: "Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos porque lo que viene es muy, muy grave".



"Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice", aseguró.



En esa línea, la primera dama chilena confió: "No tenemos las herramientas para combatirlas. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar las comidas y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”.



Este es el polémico audio



Por su parte, Morel escribió un descargo en su cuenta de Twitter y allí expresó que sus dichos fueron un "lamentable desacierto".

En un momento en que me sentí sobrepasada por las circunstancias, envié un audio privado que se filtró. Un estado de ánimo personal lo hice parecer como un estado general de Gobierno. Lamento el desacierto. — Cecilia Morel Montes (@ceciliamorel) October 22, 2019 Hoy no estamos para más divisiones, sino para unirnos, escucharnos, dialogar y buscar soluciones. Lo que estamos viviendo es muy profundo y todos los actores de la sociedad debemos trabajar por disminuir la desigualdad, ser más humildes y mejorar las oportunidades para todos. — Cecilia Morel Montes (@ceciliamorel) October 22, 2019

Tras la polémica generada, la vocera del gobierno chileno, Cecilia Pérez confirmó en conferencia de prensa la veracidad del audio de la primera dama y aclaró todo con respecto a sus dichos y la situación que atraviesa el país trasandino.



