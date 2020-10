Tras la decisión de tres regiones italianas de establecer toques de queda nocturnos, los desplazamientos sin justificación durante la noche quedarán prohibidos en Roma, Nápoles y Milán, capitales de Lacio, Campania y Lombardía, respectivamente, como forma de frenar la difusión del coronavirus.



En medio de una segunda ola de contagios que marca niveles récord de casos diarios, las tres regiones más pobladas de Italia, que concentran más de 20 de los 60 millones de habitantes del país, decidieron emitir ordenanzas para frenar las salidas nocturnas, con apoyo del Gobierno central.



La norteña Lombardía, motor económico italiano que aporta el 22% del Producto Bruto Interno (PBI), dispuso la prohibición, desde este jueves y hasta el 13 de noviembre, de los desplazamientos entre las 23 y las 5, salvo por comprobadas exigencias laborales o motivos de urgencia y necesidad.

Lombardía, cuya capital es Milán, fue la región más golpeada por la primera ola de coronavirus, al punto que concentra 17.123 víctimas de las 36.832 informadas a nivel nacional.



La ordenanza, que lleva la firma del gobernador, Attilio Fontana, y del ministro de Salud, Roberto Speranza, como ratificación del apoyo del Gobierno nacional, prevé además la obligatoriedad de tener una certificación para circular en el horario prohibido, y multas de entre 400 y 3.000 euros para quien incumpla la nueva normativa.



Desde el Sur, la región de Campania, cuya capital es Nápoles, dispuso prohibir desde el viernes los desplazamientos entre las 23 y las 5, además de restringir los movimientos entre las distintas provincias de la región, solo autorizados por motivos de urgencia o estrictamente laborales.

También la región del Lacio, donde se encuentra la capital Roma, dispuso en una ordenanza la prohibición de movimientos entre las 24 y las 5 a partir de la noche del viernes.



El gobernador de Lacio, Nicola Zingaretti, dispuso el toque de queda nocturno por 30 días y solo autorizó los desplazamientos por motivos urgentes o de trabajo, según informa el sitio web regional.



A nivel nacional, e l Gobierno del primer ministro Giuseppe Conte mantiene hasta el 31 de enero próximo el "estado de emergencia", que permite regular el marco contra el coronavirus, y dispuso hasta el 13 de noviembre la obligatoriedad del uso de barbijo en lugares abiertos en todo el país.

En las tres regiones más pobladas de Italia ya no se podrá salir más por las noches (Télam).

La República Checa vuelve a la cuarentena por la segunda ola de coronavirus

La República Checa volvió a confinarse este jueves por segunda vez en el año en medio de un incremento récord de los casos de coroanvirus que amenaza con colapsar el sistema de salud, pese a las promesas del Gobierno de que no se volvería a la cuarentena.



El inicio del reconfinamiento coincidió con un nuevo récord de casos diarios por segunda jornada consecutiva, con casi 15.000 contagios en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud, citado por la agencia de noticias checa CTK



La cifra superó en más de 3.000 la plusmarca anunciada ayer. "No tenemos tiempo que perder", explicó el primer ministro Andrej Babis. "El incremento es enorme", agregó, respecto de los nuevos casos de coronavirus.

"Me disculpo por el hecho de haber descartado esta opción, porque no fui capaz de imaginarme que pudiera suceder otra vez. Lamentablemente, sucedió, y ahora, sobre todo, tenemos que proteger las vidas de nuestros ciudadanos", subrayó.



Si no se hubiera decidido volver a la cuarentena, "nuestro sistema de salud habría colapsado entre 7 y el 11 de noviembre", aseguró. El país, de unos 10 millones de habitantes, acumula hasta ahora 208.915 casos y 1.739 muertes por coronavirus.



Un 30% de los contagios se registraron en los últimos siete días, en tanto unas 4.500 personas con Covid-19 concurrieron a los hospitales del país en las últimas semanas.

La cuarentena, que se enmarca en un recrudecimiento general del coronavirus en toda Europa, incluye la prohibición de cualquier desplazamiento no esencial, y el cierre de la mayoría de los comercios, los shoppings y los hoteles.



Desde ayer, volvió a ser obligatorio usar tapabocas en espacios abiertos. La tasa de infecciones semanal de la República Checa pegó un salto en las últimas dos semanas de un 29,59 por cada 100.000 habitantes el 6 de octubre a 85,64 hace dos días.

El Gobierno de Babis decretó una primera cuarentena a fines de marzo pasado, y ya en abril fue el primer país de Europa, junto con Austria, en comenzar a relajar las restricciones.



En junio, miles de personas habían celebrado la "victoria" sobre el coronavirus con una gran fiesta en un castillo medieval de Praga.