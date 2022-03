A pocos días de que transcurra la 94.ª edición de los Premios Óscar, muchos de los seguidores de la gala se ven intrigados por conocer su origen y el por qué del nombre The Oscar. Si bien todos saben que se trata del galardón más ansiado e importante dentro del mundo cinematográfico, son pocos los que realmente conocen su origen. Lo cierto es que su procedencia nunca quedó del todo clara, ya que siempre circularon versiones de todo tipo. Pero la única real es la versión de la propia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la cuál se fundó en 1927, pese a que su origen oficial tomó lugar recién en 1929, cuando los pioneros de la industria comenzaron a premiar la calidad del cine estadounidense.

El icónico premio que hoy conocemos como Oscar, también existe desde el año 1929. Aunque en ese momento todavía no llevaba nombre, para referirse a él se lo nombraba como: The Academy statuette, The golden trophy o Statuette of merit.

.

Una de las falsas leyendas que aún circula mucho, es la que la actriz Bette Davis contó en su biografía, en donde decía que el nombre de la estatuilla era en honor a su primer esposo, Óscar Nelson.

Cuál es la versión real del origen del nombre

En orden de desmentir todas aquellas versiones falsas acerca del orígen del Óscar, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se encargó de dar a conocer los principios del premio en su página oficial. En ella, señalan como la máxima responsable a la entonces biblotecaria de The Academy, Margaret Herrick. Fue en el año 1931, cuando Margaret pasó a ser la nueva bibliotecaria voluntaria. Varios años más tarde, en 1945, logró convertirse en directora ejecutiva, puesto que ocupó hasta 1971.

Los premios Oscar son los más deseados por los artistas.

Lo cierto es que al poco tiempo de haber ascendido, tuvo el honor de bautizar la estatuilla como The Oscar. El por qué del nombre tiene que ver con el parecido que vió entre la estatuilla y su tío Oscar. A partir del nombramiento de Margaret, la Academia empezó a referirse al premio de esa manera, pero recién en 1934 el nombre llegó a ser conocido popularmente, debido a que el columnista Sidney Skolsky lo usó para referirse al Premio a la "Mejor Actriz". Igualmente, a la Academia le llevó unos años poder utilizar el nombre de manera oficial, por lo que esto sucedió recién en el año 1939.

Si bien quien creó las primeras estatuillas fue Cedric Gibbons, director de arte del Metro Goldwyn Mayer (MGM), años más tarde, el escultor George Stanley se convirtió en el encargado de diseñar la estatuilla en tres dimensiones, y acualmente, sigue ocupando el puesto.