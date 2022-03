Se acerca una nueva ceremonia de los Premios Óscar, donde se entregarán distinciones en 23 categorías. A continuación, un detalle de las películas, actrices y actores nominados que generaron mayor interés de búsqueda en Google durante el último año en Argentina, así como algunas curiosidades que se buscaron sobre la premiación.

¿Qué buscamos en Argentina sobre los Premios Óscar 2022?

Categoría: Mejor Película. Durante el último año en Argentina, Dune fue el film que más creció en búsquedas en la web.

Top 5: nominadas a mejor película que más crecieron en búsquedas durante el último año

1-Dune

2- El Método Williams

3- No Mires Arriba

4- Belfast

5- El Callejón de las Almas Perdidas

Algunas consultas populares que se vinculan a esta película incluyen: “Dune reparto” y “Dune sinopsis”. Para conocer más sobre la versión de Dune de 2021 y la película original de 1984, los argentinos también buscaron el término “YouTube Te Lo Resumo Dune”, para referirse a los cómicos resúmenes del creador de contenidos argentino Te Lo Resumo. En su video hace una comparación entre la versión original y la remake de 2021.

.

Pero también, se destacan las preguntas relacionadas a quienes fueron la base de esta producción, como “Frank Herbert” -autor de la novela que inspiró la película- y “David Lynch”, quien dirigió la versión de 1984 del largometraje. Otro término que despertó interés de búsqueda fue “Dune Jodorowsky”, por la versión de Dune del cineasta chileno que nunca llegó a filmarse, pero que en 2014 vio el estreno de un documental con su visión para esta película.

Categoría: Mejor Actriz

En esta categoría, las tres actrices que más crecieron en búsquedas durante los últimos 12 meses fueron Penélope Cruz, Nicole Kidman y Kirsten Stewart.

De cara a una nueva ceremonia de los Premios Óscar, una de las consultas destacadas respecto a la actriz oriunda de España es “¿Penélope Cruz ganó el Oscar?”, y la respuesta es sí. Penélope Cruz fue la primera actriz española en ser nominada y en ganar un premio de la Academia, gracias a su papel en Vicky Cristina Barcelona. Este año, la actriz vuelve a estar nominada en la categoría de Mejor Actriz por su participación en Madres Paralelas. Otra pregunta que se hacen los argentinos en la web es “Cómo llegó Penélope Cruz a Hollywood” y esto sucedió gracias a la película Todo Sobre Mi Madre de Almodóvar, que obtuvo una estatuilla en la categoría Mejor Película Extranjera.

Algunos términos relacionados a la actriz que despertaron gran interés refieren a películas o series en las que participaron actrices parecidas a Penélope, como “Penélope Cruz Spanglish”, en la que la confunden con Paz Vega y “Penélope Cruz Velvet”, serie de la que participó su hermana, Mónica. Otras preguntas que se suelen hacer las personas en la web sobre esta actriz son de índole personal, como por ejemplo “Dónde nació Penélope Cruz” y “Quién es el hermano de Penélope Cruz”.

Respecto a Nicole Kidman, en Argentina, las principales consultas sobre la actriz están relacionadas con su carrera. Particularmente, el término “Películas Nicole Kidman” despertó gran interés, así como sus papeles en los films: “Reencarnación”, “El Intérprete”, “Un Camino a Casa”, “No confíes en nadie” y “Dead Calm”. Por otra parte, se destacan algunos términos de búsqueda, como “Nicole Kidman pelicula guerra de secesión” por Regreso a Cold Mountain, “Nicole Kidman Ricardos” por su participación en Being the Ricardos y “Nicole Kidman, Charlize Theron y Margot Robbie” por El Escándalo. También se destaca la consulta “Canción de Nicole Kidman y Ewan McGregor” por la performance de estos actores en Moulin Rouge.

.

Las personas también se preguntan por su relación con Tom Cruise. Dentro de las consultas que involucran a ambos actores se pueden encontrar “Cómo se llama la película de Tom Cruise y Nicole Kidman” y “Película en la que se conoce Tom Cruise y Nicole Kidman”. Estos actores participaron en 3 películas juntos: Days of Thunder (1990), Far and Away (1992) y Eyes Wide Shut (1999).

¿Una búsqueda curiosa? Dentro de las consultas relacionadas, se encontró el término “Nicole Kidman habla de su matrimonio con Cubero”, confundiendo a la australiana con la modelo argentina.

La tercera más buscada fue Kristen Stewart. Además de consultas relacionadas a su última película donde interpreta a Ladi Di, como “Kristen Stewart como Lady Di”, su participación en Crepúsculo continúa despertando un gran interés. Algunas consultas relacionadas a las películas donde interpretó a Bella son: “¿Qué películas hizo Kristen Stewart antes de Eclipse?”, “Preparación de Kristen Stewart para Amanecer Parte 1” y “Kristen Stewart edad en Crepúsculo”.

Además, en Argentina durante el último año se despertó el interés de búsqueda de Kristen Stewart relacionados a dos actrices: los términos “Emma Watson y Kristen Stewart” y “Teresa Palmer Kristen Stewart” fueron algunas de las consultas relacionadas que se destacaron por los parecidos entre ellas. Pero las personas no sólo se interesaron por los parecidos físicos sino que también asociaron a la actriz con el cantante Rod Stewart, con quien comparte apellido e hicieron popular la búsqueda del término “Kristen Stewart es la hija de Rod Stewart”.

Categoría: Mejor Actor

Los actores nominados que más crecieron en búsquedas durante el último año fueron Will Smith y Andrew Garfield.

Una de las consultas referidas al actor que despertó mayor interés de búsqueda en la web es “¿Cuántos Oscar ganó Will Smith?”. Y, si bien su último papel en la película El Método Williams le valió su tercera nominación al Oscar como Mejor Actor, Smith todavía no fue galardonado en esta categoría. Una de las películas protagonizadas por Will Smith que generó un gran interés fue Soy Leyenda y, algunas preguntas relacionadas que se destacan incluyen: “¿Qué edad tenía Will Smith cuando hizo Soy Leyenda?”, “¿Cómo se llama la perra de Will Smith en Soy Leyenda?”, “¿Cuál es la canción que Will Smith tararea en Soy Leyenda?”. Otro film destacado en las preguntas relacionadas sobre el actor fue Día de la Independencia, con consultas que incluyen: “Por qué Will Smith no estará en Independence Day 2” y “¿El hijo de Will Smith sale en la película Día de la Independencia?”

Su vínculo con Argentina no podía quedar fuera de los temas que despertaron mayor interés sobre el actor. Es que entre noviembre y diciembre de 2013, Will Smith y Margot Robbie estuvieron en el país para la grabación de Focus. Y, durante el último año, las consultas que despertaron mayor interés sobre su participación en la película fueron: “¿Qué película grabó Will Smith en Buenos Aires en 2013?” y “Hospital donde grabó Will Smith en Argentina”. Además, otros términos que se destacaron fueron “Juan Minujín y Will Smith” y “Justina Bustos y Will Smith”, por su participación en la película.

Respecto a Andrew Garfield, algunas consultas relacionadas a este actor se vinculan a Tick Tick Boom, película por la que está nominado para Mejor Actor. Sin embargo, se destacan las preguntas vinculadas a su participación en Spider-Man, como: “Primer traje de Spider-Man Andrew Garfield”, “Cuantas películas de el hombre araña hizo Andrew Garfield”, “Andrew Garfield por qué ya no es Spider-Man” y “Tobey Maguire y Andrew Garfield estarán en Spider-Man No Way Home”.

Un dato curioso es que a finales de 2021 se viralizó una foto del actor vistiendo una campera con la bandera de Argentina y esto hizo que creciera el interés de búsqueda por algunos términos, como “Andrew Garfield Argentina” y “Andrew Garfield con la campera de Argentina”.

Las participaciones en TV del actor no pasaron desapercibidas entre los argentinos y, por este motivo, algunas consultas destacadas son “Andrew Garfield and Ryan Reynolds” por el episodio que protagonizaron durante los Premios Globo de Oro en 2017; “Andrew Garfield y Jamie Dornan entrevista” por su participación en The Late Late Show with James Corden; y “Andrew Garfield Rupaul Drag Race” por su paso por la versión inglesa del reality show.