Los rumores sobre la salud de Brad Pitt preocupan a sus fanáticos. Es de público conocimiento que el actor de 57 años tiene una extensa carrera en la industria cinematográfica, sin embargo descuidó aspectos personales de su vida como su matrimonio con la actriz Angelina Jolie.

Pitt se separó de Jolie en 2016, dos años después de casarse, y hace unos años reveló que tuvo problemas de alcoholismo. En una de sus apariciones recientes fue capturado con una presencia poco cuidada y que preocupó a sus seguidores.

En las fotos se lo ve desmejorado y sentado en una silla de ruedas mientras es traslado por un centro clínico de la ciuda de Beverly Hill, en Los Ángeles. Sin embargo, su cara no pudo ser bien vista porque llevaba un barbijo como indican los protocolos por la pandemia de Covid-19 y unos lentes oscuros.

Las fotos fueron difundidas por el medio Page Six. Según el portal estadounidense no sería "nada grave", sino que se trató de una "visita al dentista". El artista había sido citado para someterse a una intervención de rutina en la que debían quitarle las muelas de juicio. Fuentes cercanas al actor informaron que "no fue nada" grave.

Pitt fue seleccionado recientemente para ser uno de los presentadores de los Oscar 2021, la ceremonia de los Premios de la Academia tendrá lugar el próximo 25 de abril.

Aunque el medio aseguró que el actor estaba "desconsolado" por una filtración en la que supuestamente Jolie y los hijos de ambos darían testimonió en contra de la estrella por un presunto "abuso conyugal" por parte de él en el marco de la pelea legal por la custodia de los seis niños.