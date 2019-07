Uno de los príncipes herederos de los Emiratos Árabes y diseñador de moda Khalid Al Qasimi, de 39 años, fue hallado muerto en un departamento de Londres, confirmó este miércoles la policía británica, que no ha dado detalles de las circunstancias del fallecimiento, según informa Efe.



Según reveló una fuente anónima al diario británico The Mirror, el príncipe fue hallado en su departamento de Knightbridge, valorado en 114 millones de dólares. "Aparentemente hubo una fiesta donde algunos invitados tomaban drogas y tenían relaciones sexuales”, dijo.



Khalid Al Qasimi, el segundo hijo de Mohammed Al Qasimi, jeque de Sharjah, trabajaba como diseñador y su cuerpo fue hallado este lunes, cuando los servicios de emergencia se presentaron en una dirección en el barrio de Knightsbridge. La policía metropolitana de Londres (Met) investiga las causas de la muerte de Al Qasimi, que luego de una autopsia, todavía no se pudieron determinar.

El príncipe de Sharjah tenía 39 años.

El diseñador fundó su marca de moda en el 2016 -Qasimi-, aunque ya había debutado en el 2008, y había presentado con un gran éxito de crítica sus colecciones en desfiles de las semanas de la moda de Londres y París. Este martes, la cuenta oficial de Instagram de la firma publicò un comunicado sobre su fallecimiento.

"Informamos con gran tristeza que Khalid Al Qasimi ha fallecido inesperadamente el 1 de Julio del 2019"

Los Emiratos Árabes Unidos decretaron tres días de luto y banderas a media asta por el fallecimiento del príncipe. El diseñador se había mudado al Reino Unido cuando tenía nueve años y luego de pasar por el Colegio Tonbridge, asistió a la University College London, donde estudió francés y español, y continuó su formación en arquitectura y moda en la universidad de arte Central Saint Martins.



Según informa el medio The Sun, el príncipe estaba dando una fiesta en la cual había drogas y los invitados mantenían relaciones sexuales entre ellos. Se sospecha que podría haber muerto repentinamente a causa del consumo de sustancias estupefacientes. Además, su hermano mayor Mohammed bin Sultan Al Qasimi, había fallecido hace 20 años de sobredosis a los 24 años, en 1999.